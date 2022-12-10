Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan Öğr. Gör. Dr. Tunahan Filiz'in yürütücü olduğu proje ve Eğitim Fakültesinden akademisyenlerin proje ortağı oldukları proje, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Matematik Yılı Özel Çağrısı kapsamında desteğe layık görüldü.

Millî Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK arasında imzalanan Eğitimde İş Birliği Protokolünü Bayburt Millî Eğitim Müdürlüğü ile hayata geçiren Bayburt Üniversitesinin, “TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Matematik Yılı Özel Çağrısı” kapsamında yürütücülüğünü üstlendiği ve ortak olduğu iki projenin başvurusu kabul edildi. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Dr. Tunahan Filiz yürütücü olduğu “Güçlükler Doğada Aşılıyor: Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Öğrencilere Matematik Öğretimi” ve Bayburt Üniversitesinin paydaşı olduğu, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Doç. Dr. Erkan Yarımkaya’nın yürütücülüğünü üstlendiği "Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Matematik Öğretimi İçin Örnek Uygulamalar" adlı projelerin destek hakkı kazanması, iş birliği protokolünün verimini tescilledi.



Öğr. Gör. Dr. Filiz, proje ile öğrenme güçlüğü yaşayan ilkokul üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin, matematik öğretiminde zorluk yaşadıkları konulara yönelik disiplinler arası bir yaklaşımla oluşturulan ve içeriğinde sanatsal faaliyetler olan etkinliklerle okul dışı öğrenme ortamlarında akademik ve sosyal yönden desteklenmesini amaçladıklarını söyledi. Görselleştirilen ve etkileşimli uygulamalara imkân veren etkinlikler ile öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin matematik okuryazarlığının arttırılması, matematik öğretimlerine ve işbirlikli grup çalışmaları sayesinde öğrencilerin sosyalleşmesine katkı sağlanmasını hedeflediklerini kaydeden Filiz, "Ayrıca okul dışı öğrenme ortamlarında yapılan etkileşimli etkinliklerle katılımcıların bilimsel olguları fark etmelerini sağlayarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama, soyutlama, analiz etme, ilişki kurma, modelleme ve öğrenme isteklerinin geliştirilmesi de önemli hedeflerimiz arasındadır." dedi.





Bayburt Üniversitesinin paydaşı olduğu, yürütücülüğünü Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Doç. Dr. Erkan Yarımkaya’nın yaptığı "Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Matematik Öğretimi İçin Örnek Uygulamalar" projesinde ise sınıf öğretmenlerinin zihinsel yetersizliği olan öğrencilere matematik öğretmeye yönelik planlar ve materyaller oluşturmalarına destek olarak bilimsel dayanaklı yöntemler içeren etkinlikler kullanmalarının sağlanması amaçlanıyor. Proje, bilgisayar laboratuvarı, drama atölyesi, resim atölyesi, tasarım atölyesi ve orman okulu gibi zengin öğrenme materyalleri içeren ortamlarda gerçekleştirilecek. Sınıf öğretmenlerinin zihinsel yetersizliği olan öğrencilere matematik öğretimine ilişkin bilgiyi görselleştirilmiş ve etkileşimli uygulamalarla ulaştırmalarını sağlayacak olan projede Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesinden, Doç. Dr. Mesut Öztürk, Doç. Dr. Betül Küçük Demir, Doç. Dr. Dilşad Güven Akdeniz, Dr. Öğretim Üyesi Kürşat Kara ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan Öğr. Gör. Dr. Tunahan Filiz, eğitmen rolü üstlenecek.