Lansmanı 2023-2024 Akademik Yılı Akademik ve İdarî Personel Taltif Töreninde gerçekleşen ve dinleyenlerden tam not alan, YouTube'da klibi yayınlanan Bayburt Üniversitesi Marşı, Sanat ve Tasarım Fakültesinin girişimleriyle Musiki Eserlerine Ait Kayıt-Tescil Belgesi almaya hak kazanarak resmen Bayburt Üniversitesi adına telif edildi. "Sözlü Beste" kategorisinde anılan 2024/10505 belge numaralı eserde aynı zamanda söz yazarı Dr. Öğr. Üyesi Sinem Miraç Öztürk ile müzik öğretmeni Serhan Öztürk'ün adları yer aldı. 18 Mart 2024 tarihi itibariyle tescillenen eser, Dede Korkut destanlarının kültürel, edebî, sosyal ve ilmî mirasını yaşatma ilkesini konu edinen Bayburt Üniversitesi vizyonunu anlatıyor.





Tescil gelişmesi üzerine tebriklerini bildiren Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, "Anadolu'nun en önemli kültür ve bellek aktarıcısı hep ezgiler olmuştur. Sözlü kültür dönemlerinden beri değerlerin ve yaşamın kodlandığı ezgilere, Dede Korkut'un kopuzu ile miras bıraktığı edebî külliyattan alışığız. Dede Korkut'un manevî mirasından ilhamla bestelenen Bayburt Üniversitesi Marşı'nın tescil edilmesi, gurur verici bir gelişmedir. Söz, beste, seslendirme ve tescil süreçlerinde emeği geçen hocalarımıza, paydaşlarımıza ve öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Marşımızın klibini henüz izlemeyen paydaşlarımızı da Üniversitemizin kurumsal YouTube kanalına davet ediyorum." dedi.