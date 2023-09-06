İlan edilen sürenin dışında kalan ve şahsen ya da posta yoluyla yapılan başvuruların kesinlikle kabul edilemeyeceğine ilişkin önemli notun düşüldüğü ilanda yeni başvuru ve yatay geçiş için çevrim içi başvurunun, Enstitü Müdürlüğünün kurumsal web sayfasından (https://ubs.bayburt.edu.tr/ Ogrenci/Ogr0207/Default.aspx) yapılacağının bilgisi paylaşıldı. Antrenörlük Eğitimi (II. Öğretim), Beden Eğitimi ve Spor, Endüstri Mühendisliği, İklim Değişikliği ve İklim Politikaları, İktisat, İşletme, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Organik Tarım İşletmeciliği, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Temel Eğitim, Tarih, Temel İslâm Bilimleri, Tezsiz Antrenörlük Eğitimi ve Tezsiz Mühendislik Yönetimi programlarının başvuruya açıldığı ilanda, bilimsel mülakâta hak kazanan adayların ilan tarihi 11 Eylül, bilimsel değerlendirme/mülakât tarihi 13 Eylül, kayda hak kazanan öğrencilerin ilanı 14 Eylül, kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin yerleştirme tarihi 14-19 Eylül olarak belirtildi. Boş kalan kontenjanlar için başvurular ise 20 Eylül'de alınacak ve yerleştirmeler 20-22 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.



Başvuru kılavuzuna erişmek için;



https://www.bayburt.edu.tr// uploads/.media/ 2984BDC466124900B72B6719BE375B 5B.pdf



Çevrim içi (online) başvuru için;



https://ubs.bayburt.edu.tr/ Ogrenci/Ogr0207/Default.aspx