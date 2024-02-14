TÜSF’nun “Buz Tırmanışı Branşında Madalyalar Sahiplerini Buldu” başlığıyla duyurduğu gurur tablosunda yer alan öğrencilerden Yasin Oğurlu, Hız Disiplini Erkekler kategorisinde altın madalya kazanırken, Emine Özü ise Lider Kadın Disiplini kategorisinde gümüş madalya kazandı.



Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 4. sınıf öğrencileri Yasin Oğurlu ve Emine Özü’nün başarılarıyla öne çıktığı şampiyona, Bayburt Üniversitesinin madalyalı spor branşlarına yenilerinin eklendiği bir şampiyona olarak kayda geçti. Neredeyse tüm branşlarda ‘madalya sahibi’ öğrencilerin boy göstermesi, Bayburt Üniversitesi ekolünün dikkat çeken yükselişinin kanıtı oldu. Kulüp düzeyinde ve bireysel düzeyde şampiyona hazırlıkları yapan sporcuların,“Madalyalar Sahiplerini Buldu” kalıbını motivasyon etkileşimi olarak, “Madalyalar Yine Öğrencilerimizi Buldu” şeklinde yorumlanmaya başlaması, başarının kurumsallaştığı bir özgüven atmosferi oluşturdu. Bu atmosferin son temsilcileri olan Yasin Oğurlu ve Emine Özü, Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen’e ilettikleri teşekkür mesajında, “Tam da beklediğimiz ve hedeflediğimiz gibi, madalyalar yine sahiplerini buldu; yani Bayburt Üniversitesi öğrencilerini buldu.” ifadelerini kullandılar.





Kış sporlarında kazanılan madalya başarısı dolayısıyla öğrencileri tebrik eden Rektör Türkmen, “Öğrencilerimizle güzel bir motivasyon dinamiği yakaladık ve her şampiyona öncesinde onları madalya sahipleri olarak uğurluyoruz. Madalya haberi geldiğinde ise aramızda, ‘madalyalar yine sahipleri buldu’ diye seviniyoruz. Bu gelenek uzun zamandı değişmedi ve bu özgüven ortamı sayesinde geleneğimizi sürdürmeye kararlıyız. Madalya sahibi tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum.” dedi.