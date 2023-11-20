Avrupa Turunu Tamamlayan Bayburt Üniversitesi Öğrencileri Yurda Döndü.Fransa, Lüksemburg, Belçika ve Hollanda’daki, Paris, Troyes, Alsace, Strasbourg, Colman, Shengen, Remich ve Lüksemburg, Brüksel, Brugge, Rotterdam, Delft, Amsterdam, Marken, Volendam ve Giethoorn şehirlerinde eğitim ve kültür gezisini tamamlayarak Bayburt’a dönen öğrenciler adına duygularını dile getiren Sanat ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü öğrencisi Hakan Çağlar, “Dünyayı yakından görme ve ekranların sınırlarının ötesine geçme hayalimiz hep vardı. Ancak bu hayalimizi, ekonomik açıdan yeterli olacağımız güne ertelemek zorundaydık. Birçok öğrenci, Avrupa’yı gezmeyi hayal eder, ancak bu hayal çok azımıza öğrencilik döneminde nasip olur. Bize, öğrenciyken hayallerimizi gerçekleştirme fırsatı sunduğu için Rektörümüz Prof. Dr. Türkmen’e, Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfına ve Bayburt Grup A.Ş.’ ye teşekkür ederiz.” dedi. Duygularını ifade eden bir başka öğrenci olan Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Doğukan Kılınç, “Tur süresince gezdiğimiz ve tanıdığımız yerleri fotoğraflama imkanımız oldu.

Turun günlüğünü tutma görevini paylaşan biri olarak hep ilkleri yaşadım. Çünkü tanık olduğumuz yaşamlar, mimariler, yerler ve diller; ilk kez tecrübe ettiğimiz kültürel motiflerdi. Artık, başka kültürlerin insanları nasıl yaşar, nerelerde sosyalleşir ve hangi sosyal kimliğe sahiptir, biliyoruz. Hepimizin hafızasında, başka kültürlere ilişkin anılar var. Bu, bizim dünyayı anlama ve algılama biçimimizi değiştiren bir zenginliktir. Üniversiteme çok teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.





Tur kafilesinin Bayburt Üniversitesine varmasıyla birlikte ‘hoş geldiniz’ mesajını paylaşan Rektör Türkmen ise, “Bu, daha başlangıçtı. 15 yılın sonunda başarıyı, mutluluğu ve geleceği paylaştığımız tüm paydaşlarımızla birlikte büyüyen bir aileyiz. Bir aile olarak sizleri Avrupa’yı gezmeye uğurlamıştık ve bugün de evinizde sizleri karşılıyoruz. Nereye gidersek gidelim, günün sonunda bizi biz yapan evimize döneriz.

Evinize hoş geldiniz. Sizlere bu imkanı oluşturmamıza vesile olan Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Başkanı Gürbüz Akbulut ve Bayburt Grup A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Şentürk’e yürekten teşekkür ediyorum. Onlar da anılarınızı dinlemeyi heyecanla bekliyorlar. Daha nice yolculuklara sizlerle birlikte çıkacağız. Çünkü aileler, hayat yolunu birlikte kat ederler.” açıklamasında bulundu.