'Bütünleşik Vizyon' stratejisinin ana hatlarının duyurulduğu törende 'Projeler ve Şampiyonluklar Yılı' olarak tanımlanan bir önceki Akademik Yılın değerlendirmesi de yapıldı.



Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başlayan açılış töreni, Bayburt Üniversitesi Personel Müzik Topluluğunun Anadolu ezgileriyle armonik bir atmosfere büründü. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının temel mücadele alanlarından biri olan iklim değişikliğine vurgu yapmak üzere bu yıl ilk kez tören programına alınan İklim Elçisi konuşması için davet edilen Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencisi Pelin Çevik, yaşanan küresel ısınmanın tetiklediği küresel iklim krizinin çözümünde herkesin aktif sorumluluk ve rol üstlenmesi gerektiğine dikkat çekti. İklim gönüllüsü olmanın önemini vurgulayan Çevik, önlenebilir krizlerle mücadele etmenin insanlığın ortak ödevi olduğu mesajını iletti.



İklim Elçisi Çevik'in ardından öğrencileri temsilen konuşmasını yapan Öğrenci Konseyi Başkanı Ömer Faruk Turan, öğrenci odaklı yönetsel yaklaşımın uygulama alanlarındaki Konsey faaliyetlerini özetledi. Öğrenciler ile Bayburt Üniversitesinin kurumsal kimliği arasındaki temsilî bağı öne çıkaran Turan, öğrencilerin sosyal sorumluluk ve değerler temelinde yükselen bir misyonla her daim insanlığa katkı oluşturmayı hedeflediğini ve müşterek sorunlara duyarlı olduğunu dile getirdi.



Öğrenci Konseyi Başkanı Turan'ın konuşmasının ardından açılış konuşmasını yapmak ve 2022-2023 Akademik Yılı Bütünleşik Vizyonunu duyurmak üzere kürsüyü teşrif eden Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, konuşma zamanının ana hattına başlamadan evvel Türkiye'nin Yükseköğretim politikasının son dönemlerindeki gelişmelere olan katkılarına değindi. Her ilde üniversite kurulması ve barajın kaldırılması gibi hususların basmakalıp politik tartışmaların alanından soyutlanarak sosyo-kültürel gerçekler ve yönetim biliminin küresel eğilimleri çerçevesinde okunması gerektiğini bildiren Rektör Türkmen, "Halihâzırda ülkemizin birçok şehri 'Üniversite Şehri' kimliğine bürünerek yeni bir kültürel ve ekonomik çehre kazanıyor. Üniversite politikasının yapısal işlev gerekçelerini yalnızca istihdam ve arz ile sınırlamak yanlı bir yaklaşımdır. Bugün barajı kaldırma politikasının bölümlerin niteliğine hiçbir olumsuz etkisi olmadığı ve bazı kontenjan boşluğu yaşanan alanlarda telafi sağladığı net bir şekilde görülmektedir. Oldukça yerinde olan bu karar, Üniversitemizdeki kontenjanların tamamının dolmasına ve Yükseköğretimde kalitenin artmasına somut etki oluşturmuştur" dedi.



Yeni akademik yıla başlarken bir önceki yılın 'Projeler ve Şampiyonluklar' vizyonunun somut çıktılarından söz eden Rektör Türkmen, 'Öğrenci Odaklı Üniversite 4.0', 'Proje Seferbirliği', 'Şampiyonların Üniversitesi', 'İnsan Kaynakları-Kariyer Yönetiminde Fırsat Eşitliği ve Liyakat' ve 'Kültür Merkezi Kompleks Tasarımı' başlıklarında sayısal veriler paylaştı. Somut ve ölçümlenebilir hedeflerle altyapısını kurdukları entegre kalite yönetim sistemini destekleyen verilerin, Bütünleşik Vizyona giden yolda kendilerini cesaretlendirdiğini söyleyen Rektör Türkmen, yeni hedeflerini, gerçekleştirmiş oldukları hedeflerden temin ettikleri güvenle büyüttüklerini sözlerine ekledi.



Üniversitemizin 15. kuruluş yıldönümü vesilesiyle 2022-2023 akademi vizyonuna özel bir yaklaşım benimsediklerinin altını çizen Rektör Türkmen, Birleşmiş Milletlerin acil eylem planı olarak tüm ülke liderlerinin mutabakatına açtığı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına adapte edilmiş bir stratejik vizyonla hareket etme zorunluluğunu belirtti. Küresel açlık, yoksulluk, eşitsizlik, iklim krizleri ve adaletsizlikler için uzlaşılan 17 maddeye yönelik eylem planının, 2022-2023 akademi vizyonunun temel aksı olduğunu kaydeden Rektör Türkmen, "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde 2030 yılına kadar çözüm bulmakla mükellef olduğumuz 17 alanı tüm akademik, toplumsal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerimizin merkezine alacağız. Çünkü bu amaçlara erişmek, topyekûn bir mücadele gerektiriyor. Mücadeleye sunacağımız katkı ile sürdürülebilir insanlık idealine dair inancımızı güçlendirmek istiyoruz" şeklinde konuştu. Yeni akademik yılın Üniversitemiz ailesine ve tüm paydaşlara hayırlı olmasını temenni eden Rektör Türkmen, stratejik vizyon ortaklıkları için sürekli bir araya gelme davetini tüm katılımcılara aktardı.



Rektör Türkmen'in ardından selamlama konuşmasını yapmak için kürsüyü teşrif eden Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, üniversitenin Bayburt için değerini tarihsel bir özetleme ile ifade ederek, yeni akademik yılı tebrik etti. Pekmezci 2022 -2023 Akademik Yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Bayburt Üniversitesinin günümüzde her Bayburtlunun gurur duyacağı bir noktada olduğunu söyledi ve üniversitelerin bulundukları şehirlerin kültürel açıdan en büyük destekçilerinden olduğunu ifade etti. Başkan Pekmezci öğrenci sayısının 15 bini geçtiği Bayburt Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin her birinin şehrimizin tanıtımında önemli katkı sağlayacağını belirtti.





