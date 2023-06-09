Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Murat Çolak'ın yürütücüsü olduğu "Enerji Verimli Prosesli ve Çevre Dostu Alüminyum Jant Üretimi" başlıklı proje, TÜBİTAK 2549- Polonya Ulusal Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile İkili İş Birliği çağrısı kapsamında 320 bin Euro bütçeyle desteklenmeye hak kazandı.



Bayburt Üniversitesinin koordinasyonunda yürütülecek olan proje, ulusal ve uluslararası paydaşların katkısını içeriyor. Alüminyum jantların daha çevre dostu süreçlerle üretilmesi ve ikincil alaşımlar kullanılarak enerji tasarrufu sağlanmasını hedefleyen projede, Cevher Jant Sanayi ulusal paydaş olarak Innerco SP. Zo.o. ile Silesian University of Technology ise Polonya'dan paydaşlar olarak yer alacak. Projenin paydaş katılımıyla öngördüğü ürün modelinin, yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda ekolojik ve daha düşük enerji tüketimine dayanan bir yaygın fayda sağlaması bekleniyor. 1 Mayıs 2023 itibariyle resmî olarak başlayan ve 320 bin Euro gibi büyük bir bütçeyle desteklenen projenin yaklaşık 750 bin TL'lik bölümü ise Bayburt Üniversitesindeki Araştırma-Geliştirme faaliyetlerine ayrılacak. Çok paydaşlı uluslararası proje, sürdürülebilir çevre için faydalı endüstriyel ürün tasarımları geliştirme vizyonuna katkı sunacak.



Proje hakkında açıklamada bulunan Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Çolak, "Otomotiv endüstrisi yenilenebilir ve çevre dostu yeni enerji kaynaklarına yönelerek çevresel sürdürülebilirliği sağlayacak yeni ürün tasarımlarına öncelikli ihtiyaç duymaya başladı. Ulaşım teknolojilerinin medeniyetin vazgeçilmez üretici güçlerinden biri olduğu düşünülürse, mevcut konvansiyonel modüllerin ve parçaların da teknolojik dünyanın gereklerine göre yeniden dizayn edilmesi gerektiği net olarak görülebilir. Çünkü çevresel tüketimin geleceği kuşkulu kıldığı bir kriz çağında, gelişimi ve ilerlemeyi doğru yönetebilmek adına çevre ile iş birliği yapmak ve sürdürülebilirliği esas almak zorundayız. Geliştirmeyi hedeflediğimiz alüminyum jant modeli, hem enerji verimli üretime, hem enerji verimli kullanıma hem de ek alaşımları sayesinde çevre dostu ekolojik varlık ilkesine göre tasarlanması vesilesiyle otomotiv sektöründe büyük bir dönüşüme katkı sunacak." dedi.





Proje başarısı nedeniyle Doç. Dr. Murat Çolak ve proje ekibini kutlayan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen ise, "Büyük bir bütçe ve uluslararası sektörel ve akademik paydaşlarımız sayesinde, TOGG ile güçlü bir giriş yaptığımız sektörde ülkemizin varlık alanlarını ve rekabet gücünü büyütmek istiyoruz. Proje Seferberliğimizin ulaştığı başarıyı uluslararası iş birlikleri ile büyütmek ve sektörel girişim karşılığı olan proje çıktılarıyla küresel etki alanımızı genişletmek için koyduğumuz ileri hedefleri de aşama aşama yakalamaya başladık. Uluslararasılaşma vizyonumuzu daha fazla iş birliği ve yetkin paydaşlıklar özelinde gerçekleştirmeye çalışacağız. Projemizin hayırlı olmasını temenni ediyor, çıktıları ve sonuçları duyuracağımız günü heyecanla bekleyeceğimi bildirmek istiyorum." açıklamasında bulundu.