Bayburt, yüzde 82.54 ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en çok oy veren il oldu

Cumhurbaşkanı 2. Tur Seçimi saat 17.00'de sonuçlandı.İlk turda Bayburt Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en çok oy veren il olmuştu. İkinci tur seçimlerine göre Bayburt yine Recep Tayyip Erdoğan'a en çok oy veren il oldu. Bayburt’ta sandıkların yüzde 100’ü açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 82.54, Kemal Kılıçdaroğlu ise 17,46 oy oranı aldı. Bayburt’ta 57 bin 185 seçmenden 48 bin 753 seçmen oy kullandı.

48 bin 189 oyun geçerli sayıldığı seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 39 bin 773 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu 8 bin 416 oy aldı.

Bayburt'ta seçim sonuçları Saray Bahçesi'ne kurulan dev ekrandan takip ediliyor.