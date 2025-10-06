Başkan Seyhan’ın paylaştığı bilgilere göre, toplam 25 milyar Türk Lirası hacmindeki Nefes Kredisi başvuruları 2 Ekim 2025 itibarıyla alınmaya başladı.

Kredi Ayrıntıları ve Ödeme Şartları

Bu kredi programından, TOBB’a bağlı oda ve borsa üyelerinin tüm işletmeleri faydalanabilecek. Kredinin ana özellikleri şu şekilde:

Kredi Limiti: Bir işletme için belirlenen maksimum kredi tutarı 1,5 milyon TL.

Vade ve Ödeme Koşulları: Krediler, en fazla 36 ay vadeli olup, işletmelere ilk 6 ay anapara ödemesiz dönem sağlanıyor.

Faiz Oranları: Kredi vadesine bağlı olarak faiz oranları değişiklik gösteriyor. 24 aya kadar vadelendirilen kredilerde %33, 24 ayın üzerindeki vadelerde ise %32 faiz oranı uygulanıyor.

Başvuru Noktaları

Kredi başvuruları, yetkilendirilmiş bankaların şubeleri üzerinden yapılabilecek. Bu kapsamda krediyi sağlayacak bankalar şu şekilde sıralanıyor: Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank ve Ziraat Katılım.

Başkan Seyhan, Nefes Kredisi’nin özellikle mevcut dönemde işletmelerin mali yüklerini hafifletmede önemli bir destek olacağını vurgulayarak, tüm oda üyelerini bu imkândan yararlanmaya davet etti.