Bayburt Seyahat genel müdürü Hilmi Kaya,Araç filosuna yeni kattıkları araçlarla hemşerilerimize daha konforlu yolculuk yapmalarını sağlayacaklarını belirtti.

Bayburt Seyahat genel müdürü Hilmi Kaya ,Araç filomuza katmış olduğumuz, Goldline olan Travego 16 2+1 Powershift 2023 model Bayburt sporun renklerinde otobüsümüzle tüm halkımızın hizmetindeyiz.

Bayburtlu hemşerilerimize daha konforlu ve rahat bir yolculuk vermek için çalışıyoruz.

Bayburt’un en köklü firmalarından olan Bayburt seyahat otobüs firması olarak teknolojiyi takip edip tüm yenilikleri hemşerilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz dedi.