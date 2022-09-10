TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bayburt Özel İdarespor, ligin üçüncü haftasını da puansız kapattı.

Bayburt Özel İdare spor düzce deplasmanında 3-0 mağlup oldu.

Lige hazırlıksız başlayan takımımız, Ligin üçüncü haftasında da golle tanışamadı. Bayburt Özel İdraespor, ligde puansız Bursaspor ile son sırada. Bayburt Özel İdraespor, 4. hafta mücadelesinde ligde orta sıralardaki İzmir ekibi Menemenspor ile karşılaşacak.

Sezonun üçüncü haftasını puansız tamamlayan Bayburt Özel İdarespor 14 Eylül Çarşamba günü Genç Osman Stadyumunda Menemen sporla mücadele edecek.