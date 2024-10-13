3. lig 3. Grup’un 6. Hafta mücadelesinde 1923 Mustafa Kemal Paşaspor’u Gençosman Stadyumu’nda ağırlayan Bayburt Özel İdarespor, çok iyi onadığı, gol yollarında etkili olduğu fakat kontra ataklardan yediği gollerle 2-0 geriye düştüğü maçı 2-2'ye getirerek karşılaşmadan 1 puanla ayrıldı.

Kırklareli Bölgesinden Ömer Şivka, Göker Erel ve Tahir Yalçın üçlüsü yönetimiyle saat 14.30’da başlayan maçta ilk ciddi pozisyon 4. dakikada yaşandı. Mikail Albayrak ceza sahası içinde rakip oyuncuyu çalımladıktan sonra kaleye vurdu. Kalecinin hiçbir hamle yapamadığı top direğin hemen üstünden dışarı çıktı.

Mikail Albayrak 15. dakikada ceza sahasına yapılan ortada ayağına gelen topu ise havaya dikti.

18. dakikada yine Mikail Albayrak ceza sahasına gelen topa gelişine plase vurdu, top kaleciyi geçti, direğe çarparak korner çizgisine yöneldi.

Rakibe oranla iyi bir futbol sergileyen ve golü arayan temsilcimiz 37. dakikada kontra ataktan golü yedi. Kaleci Erdoğan Açar’ı önde gören ve ceza sahası dışından aşırtma bir vuruş çıkaran Doğacan Diker topu filelerle buluşturdu.

Golün hemen ardından Mikail Albayrak ceza sahası içinde sert vurdu, top kalecinin ellerinde kaldı. İlk 45 dakika 1923 Mustafa Kemal Paşaspor’un 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

23. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta Mikail Albayrak iyi vurdu, kaleci topu güçlükle tokatlayarak dışarı attı.

Karşılaşmanın ikinci yarısı rakibe verilen penaltı ile başladı. 47. dakikada kazanılan penaltıyı 9 numaralı oyuncu Kerem Yaşa filelerle buluşturdu. Penaltının ardından rakip takım bir gol şansı daha buldu. Erdal Kaya’nın vuruşunda top kaleci Erdoğan Açar’ın kafasına sert bir şekilde burdu. Kaleci Erdoğan Açar sağlıkçıların müdahalesi sonrası oyuna devam etti.

Maçı başından bu yana gol yollarında etkisini gösteren temsilcimiz 64. dakikada aradığı golü buldu. Ceza sahasına yapılan ortada Mikail Albayrak kafa ile topu arkadaşlarının bulunduğu noktaya gönderdi. Burada topa yarım rövaşata vuran Doğukan Delimehmet durumu 2-1’e getirdi.

Maçın son 20 dakikası sağanak yağmur ve rüzgarlı bir ortamda oynandı. Temsilcimizin ataklarını artırdığı bu dakikalarda beraberlik golü korner atışından geldi. Mikail Albayrak’ın korner atışında rakip oyuncular arasında topa iyi yükselen Yasin Ayan kafa vuruşu ile fileleri havalandırdı.

Karşılaşmanın geride kalan dakikalarında gol yollarında etkili olan temsilcimiz galibiyete kavuşacağı golü bulamadı.

Rakip oyuncunun terbiyesizliği..

2-2 biten maçın ardından rakip oyuncunun başlattığı kavgada oyuncular birbirlerine girdiler. Kavgada darbe yiyen Bayburt Özel İdaresporlu bir oyuncuya sağlık ekipleri müdahale etti. Olaylar soyunma odalarına kadar uzandı.