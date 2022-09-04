TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bayburt Özel İdarespor, ikinci maçında Gençosman stadyumunda 24 Erzincansporu ağırladı.

Saat 16.00’da oynanan karşılaşmayı Necati Selçuk Şahin, Osman Baruk, Furkan Ulu hakem üçlüsü yönetti.

Maç Gençosman stadyumunda saat 16.00’da başladı.Maça Erzincanspor hızlı başladı. Erzincanspor İlk yarıda Batuhanın golüne engel olamadı ve ilk yarı 24 Erzinsporun üstünlüğüyle bitti.

Maçın geride kalan dakikaları orta saha mücadelesi ile geçti. Erzincanspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bayburt Özel İdarespor, üçüncü hafta deplasmanda Bitexen Düzcespor ile karşılaşacak.