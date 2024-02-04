Sezonun ikinci yarısına yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendirerek başlayan Bayburt Özel İdare Spor, aldığı sonuçlarla birlikte tribünleri boş bırakan taraftarlarını yeniden tribünleri doldurmasını sağladı.

Taraftarlarının desteğiyle maça başlayan ev sahibi sarı siyahlılar maçın 3. dakikasında Halil İbrahim Esen’in ceza sahası çaprazından sert vuruşu ile top ağlara gönderdi ve Bayburt Özel İdare Spor 1-0 öne geçirdi.

Maçın ilk yarısını istekli ve baskılı oyunu ile devam ettiren Bayburt Özel İdare Spor, yakaladığı gol pozisyonlarından yararlanamadı ve 3. dakikada atılan tek gol ilk 45 dakikanın da skoru oldu.

Maçın ikinci yarısına istekli başlayan yine Bayburt Özel İdare Spor oldu. Özellikle sağ kanattan geliştirdiği ataklarla rakip kalede gol ararken, Erbaaspor ise kontra ataklarla beraberlik golünü arama yolunu tercih etti.

60.dakikadan sonra oyunda dengeyi sağlayıp ataklarını artırmaya başlayan Erbaaspor, maçın son dakikalarında 86. dakikasında İbrahim Kaya kornerden gelen topu kafa vuruşu ile ağlara göndererek beraberlik golünü kaydetti 1-1.

Oynadığı güzel furbol ile galibiyeti hak eden sarı siyahlılar son dakikalarda iki puandan oldu ve aldığı bir puanla ligdeki puanını 8’e çıkardı.

Bayburt Özel İdare Spor 11 Şubat Pazar günü deplasmanda Darıcaspor’la mücadele edecek