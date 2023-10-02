Bayburt Özel İdare spor ligin 4. haftasında kendi evinde mücadele ettiği Darıca Gençlerbirliği İle 0-0 berabere kalarak sezonun ilk puanını aldı.

Genç Osman Stadyumunda saat 15.00 de başlayan müsabakada her iki takımda vasat bir futbol sergiledi. Gol atmayı başaramayan takımlar sahadan birer puanla ayrıldılar.

Taraftarların tribünleri doldurduğu maçın sonunda, Bayburt Özel İdare spor dört hafta sonra ilk puanlar tanışmış oldu.

Sarı siyahlı takımda Batuhan Calap 89. dakikada kırmızı kart gördü.

Bayburt Özel İdare spor 8 Ekim Pazar günü deplasmanda Kuşadası spor ile karşılaşacak.

STAT: GENÇ OSMAN

HAKEMLER: AHMET TURAN TİMUROĞLU (XX) ,İLKER AYTEN (XX),EREN ÖZÇELİK (XXX)

BAYBURT ÖZEL İDARE: Burak (xxx),Semih (XX)(Dk. 57 Berat x),Batuhan (xx)Murat ( xx),Haluk (xx),Murat(x)(Dk.73 Ali han(x) ,Alihan kazmaz (xx),Yiğit (xx),Emre(xx),Eşref (XX),Tuncay (xx)(Dk.87 Eren x)

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Volkan (x),Osman (xx),Ali (x)(Dk.62 Yasin x) ,Fatih (xx) ,Bahadır (x),Yunus (xx), Sefa (xx), Umut (x) (Dk.46 Fırat x),Emirhan(xx),Emre (xx)(Dk 89 Fırat Bilici x),Batuhan (x)

GOLLER:

Sarı kartlar: Alihan. Yiğit, Tuncay (Bayburt Ö.İ ), Sefa, Yunus Emre, Fırat Bilici ( Darıca )

Kırmızı Kart: Batuhan ( Bayburt)