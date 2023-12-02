Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı 5. dönem sonuçlarına göre teknik destek almaya hak kazanan 9 başarılı proje arasında yer alan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait proje kapsamında taraflar sözleşme imzalamak üzere bir araya geldi.

Erzurum Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansında gerçekleşen imza töreninde KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve Ar-Ge birimi öğretmenleri yer aldı. Bayburt'ta görev yapan öğretmenlere proje yazma konusunda profesyonel eğitimler verilmek üzere başlatılan ve toplam bütçesi 75 bin lira olan proje için taraflar arasında sözleşme imzalandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, imza töreninde yaptığı açıklamada sözleşmenin her iki kuruma ve proje yazmaya gönül veren öğretmenlere hayırlı olmasını diledi. KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ve ekibine teşekkür ederek yeni projelerin filizlenmesi ve sürdürülebilmesi adına sonsuzluk çinisi takdim etti.