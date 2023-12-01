Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci çalışma ziyareti için bulunduğu İstanbul'da Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bağcılar Şubesi'ni ziyaret ederek Başkan Hicabi Durmuş, yönetim kurulu üyeleri ve Köy Dernek Başkanlarıyla bir araya geldi.

İstanbul'da Bayburtlularla bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu belirten Başkanımız Pekmezci "Çalışmak için baba ocağından ayrılarak İstanbul' a gelen ve çok sevdikleri Bayburt'tan ayrı düşen hemşerilerimizle hasbihal etme fırsatı bulduk.

Bizlerle sohbet etmek için buraya gelen ve bizleri sizlerle buluşturan Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Başkanı Hicabi Durmuş ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Şuna emin olunuz ki ayrıldığınız Bayburt ile şuan ki Bayburt arasında fark var. Yaptığımız projeler ve çalışmalar ile Bayburt büyük bir değişim yaşadı ve yaşamaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bağcılar Şube Başkanı Muharrem Aktürk, Bayburt Belediye Başkanına ve katılım sağlayan Dernek Başkanlarına hoş geldiniz konuşması yaptı.

Dernek Başkanı Hicabi Durmuş ise "Ziyaretlerinden dolayı Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kendilerini İstanbul'da ve derneğimizde ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduk. “diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bayburtlularla bir süre daha sohbet eden Başkanımız Pekmezci Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Başkanı Hicabi Durmuş'a plaket takdim etti.

Ziyarette Belediye Başkan Yardımcımız Süreyya Türkmenli, Genel Başkan Hicabi Durmuş, Bağcılar Şube Başkanı Muharrem Aktürk, Kadın Kolları Başkanı Zeynep Nergis, Yıldıztepe Muhtarı Bayram Kırmızı,Yönetim Kurulu Üyeleri, Köy Dernek Başkanları ve Bayburtlu hemşerilerimiz yer aldı.