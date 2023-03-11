Memur-Sen Bayburt İl Temsilcisi Kenan TURAN, yaptığı açıklamada ‘‘Güçlü bir gelecek ancak güçlü kadınların eliyle gerçekleşebilir. Asrın felaketi gölgesinde 8 Mart dünya Kadınlar Gününün burukluğu yaşanırken, depremin yaralarını sarmak için dayanışma hikâyesi yazan Memur-Sen Kadınlar Komisyonumuz, Kadınlardan Kadınlara Dayanışma Vakti sloganıyla topladıkları yardımları deprem bölgesindeki ihtiyaç sahibi kadınlara ulaştırmışlardır. Bu yardım seferberliğinde emeği geçen İHH Bayburt İl Temsilcisi İlhami POLAT’a, Memur-Sen Bayburt İl Temsilciliği Kadınlar Komisyonu Başkanı Serap ŞEKER’e, Eğitim-Bir-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Elif İslam EREL’e, Bayburt İHH Kadınlar Komisyonu Başkanı Zeynep ÇAKMAK’a ve katkı sağlayan tüm kardeşlerimize teşekkür ederim. Ülke olarak yaşamakta olduğumuz bu zor günlerin birlik ve beraberliğimizin perçinlenmesine vesile olmasını diliyor tüm kadınların gününü kutluyorum.’’ İfadelerine yer verdi.

Kenan TURAN Memur- Sen Bayburt İl Temsilcisi