Konuyla ilgili açıklama yapan Bayburt Manşet İmtiyaz Sahibi Bakli Meral, "Yasal süreci başlattık. Öncelikle bizleri susturmak için bu saldırıları yapan kişi veya kişiler bilsinler ki adalat önünde hesap vereceğiniz günler yakındır. 1 Kasım 2022 tarihinde yapılan organize saldırı sonucu kişisel Facebook hesabım, https://www.facebook.com/bakimerall aynı gün kapattırılmıştır.

İnstagram kişisel hesabım @baki_meral ve sayfa hesabımız @bayburtmanset facebook Business Manager’a bağlı kişisel hesabımın kapanmasından dolayı şu an için instagram hesaplarımıza da erişilememektedir. Yine aynı şekilde https://www.facebook.com/bayburtmanset sayfa hesabımız ise yönetici hesabımızın kapanmasından dolayı, sayfamıza erişimiz kısıtlanmış ve paylaşım yapamamaktayız. Twitter @bayburtmanset sayfa hesabımız ise 14 Kasım 2022 tarihinde spam ve organize şekilde yapılan saldırılar sonucunda askıya alınmıştır ve bu hesabımızda da paylaşım yapamamaktayız. Twitter’a da gerekli müracaatlar yapılmış, süreç devam etmektedir" dedi.

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş da Bayburt Manşet'e yapılan saldırıyı kınadıklarını söyledi. Okutmuş, "Konuyla ilgili geniş kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Yasal süreç başladı. Çok kısa bir sürede içerisinde suçluları kamuoyuna duyuracağız" şeklinde konuştu.