Bayburt kültür ve yardım derneği köyler arası futbol turnuvasında Sırakayalarspor ve Taşçılarsporla karşılaştı.
Bayburt kültür ve yardım derneği köyler arası futbol turnuvasının maçları Kağıthane Nurtepe stadında oynanmaya devam etti.
Sırakalarspor
Taşçılarspor
Köyler arası Futbol Turnuvasında Beşinci haftasının 2.Maçı Sırakayalar-Taşçılar arasında oynandı.
Maçta Fizik üstünlüğü Taşçılarspordaydı.Taşçılarspor ikinci yarıda yavaşladı ve Sırakayalar maçın sonuna kadar koşan,savaşan taraf oldı
Maç Sonucu
SIRAKALARSPOR-5
TAŞÇILARSPOR-1
İki takımda aldıkları puanlarla Çeyrek finale çıktılar
Goller
28.Dak. Sinan Yurdunkulu-Taşçılarspor
35..Dak.Ömer Faruk Yurdunkulu Kendi kalesine-Taşçılarspor
54.Dak. Yusuf Can Karabulut
78.Dak. Lütfü Türk-Sırakayalarspor
82.Dak. Lütfü Türk-Sırakayalarspor
89.Dak.Muhammet Memiş