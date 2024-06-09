Bayburt kültür ve yardım derneği köyler arası futbol turnuvasında Sırakayalarspor ve Taşçılarsporla karşılaştı.

Bayburt kültür ve yardım derneği köyler arası futbol turnuvasının maçları Kağıthane Nurtepe stadında oynanmaya devam etti.

Sırakalarspor

Taşçılarspor

Köyler arası Futbol Turnuvasında Beşinci haftasının 2.Maçı Sırakayalar-Taşçılar arasında oynandı.

Maçta Fizik üstünlüğü Taşçılarspordaydı.Taşçılarspor ikinci yarıda yavaşladı ve Sırakayalar maçın sonuna kadar koşan,savaşan taraf oldı

Maç Sonucu

SIRAKALARSPOR-5

TAŞÇILARSPOR-1

İki takımda aldıkları puanlarla Çeyrek finale çıktılar

Goller

28.Dak. Sinan Yurdunkulu-Taşçılarspor

35..Dak.Ömer Faruk Yurdunkulu Kendi kalesine-Taşçılarspor

54.Dak. Yusuf Can Karabulut

78.Dak. Lütfü Türk-Sırakayalarspor

82.Dak. Lütfü Türk-Sırakayalarspor

89.Dak.Muhammet Memiş

Editör: Mehmet Demirer