Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği Geleneksel Futbol Turnuvasında İstanbul Kağıthane Nurtepe stadında ikinci maçı saat 14.00’da başladı.Saraycık,Işıkova arasında oynandı.

Maça hızlı başlayan taraf Saraycıkspor oldu. Saraycıkspor maçın onuncu dakikasında 1-0 öne geçti daha sonra maçın hakimiyetini alarak goller peş peşe geldi Emre Çagların hat-tirick yaptığı maçın 57. dakikasında 5-0 sıfır öne geçti Saraycık daha sonra 68’de Işıkova penaltı kazanarak bir gol attı daha sonra maçın 81. dakikasında 6.golu buldu. Saraycıkspor 90. dakikada skoru belirledi ve maç yedi sıfır bitti.Saraycık Turnuvanın ilk rekorunu kırdı.

Goller:10.dakika Emre Çağlar,25.Emre Çağlar,36.Emre Çağlar,36.Emre Çağlar,58.Murat Şahin81.Ahmet Öztürk,90.Ahmet Öztürk

Saraycıkspor ilk On biri: Kadir Yıldırım,Ömer Altun,Eren Çağlar,Gökhan Dinç,Tarık Dulha,Mehmet Emin Akbaba,Ahmet Öztürk,Tahir Çağlar,Alican Çeri,Talha AltunEmre Çağlar,

17.Dakika Talha Altun

Takım Yöneticisi:Keramettin Öztürk

Teknik Direktör:Samet Gıyad,Nihat Türkoğlu

Işıkovaspor ilk Onbiri: Muhammet Şeker,Ömer Faruk Akbulut,Hüseyin Karaaslan,Fatih Akbulut,Ahmet Karaaslan,Emirhan Akbulut,YunusEmre Karaaslan,Kadir Akkuzui,Emrah Kordalı,Necmi Akbulut,Cengiz Şeker

Goller:68.dakika Emrah Kurdalı

Sarıkart: 36.Dakika Ahmet Karaaslan,Hüseyin Karaaslan57.dakika Fatih Akbulut

Takım Yöneticisi:Kemalettin Karaaslan

Teknik Direktör:Metin Kordalı

Saraycıkspor Kaptanı

Işıkova Takım Yöneticisi