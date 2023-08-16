Bayburt Milletvekili Orhan Ateş Bayburt-Gümüşhane Havalimanındaki çalışmaların hızla sürdüğünü belirterek,Havalimanının alt yapısının bitirildiğini ve kontrol kulesi ve peronların inşaatının yapılmaya başladığını belirtti.

AK Parti İl Başkanı hacı Ali Polat’ta inşaatın hızla devam ettiğini belirterek mümkün olan en kısa zamanda bitirileceğini belirtti.

Pist uzunluğunun 3 kilometre, genişliğinin de 60 metre olması ve 2 milyon yolcuya hizmet verilmesi beklenen havalimanı; özellikle sahil şeridinde hava şartları nedeniyle iniş yapılamayan uçaklar için alternatif olacak.