Genel Kurul Şehitlerimize saygı ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Genel Kurulda Başkan adaylığını açıklayan Yetkin Çavdar Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfının yeni Başkanı seçildi.

Divan Başkanının seçilmesinin ardından Bayburt Vakfı Başkanı Av.İsrafil Kahraman açılış konuşması yaptı.

Kahraman Konuşmasında: Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfında Görev yapan eski Başkanlara teşekkür etti. Bayburt Vakfını Kurumsallaştırdıklarını belirtti. Vakfa yeni yurt binaları kazandırdıklarını belirtti. Bayburt Vakfı olarak Bayburt için neler yapabiliriz diyerek Bayburt’a önceliğimiz oldu dedi.

İstanbul’da Sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte hareket ettik birlikte programlar gerçekleştirdik dedi.

Burs Hizmetlerinde çıtayı yükselttiklerini belirten Kahraman, İşadamı Kurban yazoğlunu r ve diğer vefat eden büyüklerimizi rahmetle anıyorum, İşadamı Bayburt’un abisi Şeref Yazoğluna da özllikle teşekkür ediyorum, hizmetlerimizin tıkandığı yerde her daim önümüzü açtı dedi.

Kongrede Bayburt Kültür ve Yardım Derneği eski genel Başkanlarından İlhan Koç, İş adamı Şeref Yazoğlu, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş, Halis Sarıdoğan, Ali Kemal Kumkumoğlu, Kenan Yavuz, Volkan Demirer söz alarak genel kurula hitap ettiler.

Kongrenin bitiminde Av.İsrafil Kahraman Başkan Seçilen Yetkin Çavdar’a Çiçek takdim etti. Yeni Başkan Yetkin Çavdar’da Av.İsrafil Kahramana Çiçek vererek karşılık verdi.

Genel Kurulun ardından Hatıra Fotoğrafı çekildi ve yemek ikramı yapıldı.