Kooperatifin bölgenin en önemli kooperatiflerinden biri olduğunu söyleyen Yöney, kooperatiflere tanınan kredi üst limitlerinde en üst limit olan 650.000 TL’yi Bayburt esnafına kullandırttıklarını ifade etti. Yöney, bu anlamda kredi geri dönüşlerindeki sıkıntının minimum seviyede olduğunu belirterek, Bayburt esnafına teşekkür etti.

2022 yılında 414 ortağa toplamda 119.864.000 TL kredi verildiğini açıklayan Halil İbrahim Yöney, 2023 yılında ise toplamda 440 esnafa 160.000,000 TL kredi sağladıklarını dile getirdi.

2024 yılına yeniliklerle giriyoruz

Başkan Halil İbrahim Yöney, 2024 yılına kooperatif olarak yenilikler yaparak girdiklerini bildirerek, kredi değerlendirmelerindeki yeni uygulamalar hakkında şu ifadelere yer verdi:

“2024 yılında Bayburt esnafına kolaylık yapmak adına yenilikler yaparak giriyoruz. Bu anlamda önceden ipotek alarak kullandırdığımız bazı miktarları sadece kefil almak kaydıyla kullandıracağız. 100.000 TL’yi bir kefil ile, 200.000 TL’yi iki kefil ile vereceğiz. 200.000 TL’nin üzerindeki kredileri ise, miktarı karşılayacak orandaki ipotek ile sağlayacağız. Yine son aşamaya gelinen bir çalışmamız var. Çok yakında araç rehinlerinde noter uygulamasını kaldıracağız, bu işi bizzat genel merkezimizin verdiği yetkiyle bizler kooperatiflerimizde gerçekleştireceğiz. Bunun yanı sıra kooperatifimizden esnaf olup kredi alabilmek için vergi levhasının açılışının üzerinden en az 6 ay geçmek zorundaydı. Yozgat Milletvekilimiz ve Genel Başkanımız sayın Abdulkadir Akgül’ün meclisteki yoğun çalışmaları sonrası elde ettiğimiz yeni bir uygulamayla bu şart şoför esnafında kaldırıldı. Bundan böyle 1 günlük vergi levhası bulunan şoför esnafı kredi çekme hakkını elde edecek. Tüm bu yeniliklerin esnafımıza hayırlı olmasını diliyor, 2024 yılının sağlık, mutluluk, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum.”