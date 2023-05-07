Bayburt U18 Liginde Bayburt Şampiyonu olan Bayburt Belediyespor U18 Futbol Takımı teknik kadro ve futbolcuları Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Pekmezci U18 Futbol Takımının başarılarından dolayı tebrik etti. Rize’de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası elemelerinde kendilerine başarılar diledi.

Pekmezci ayrıca U18 Liginde gol krallığına ulaşan Burak Kılıç’ı da tebrik etti. Yönetim kurulu üyeleri ile teknik heyetinde hazır bulunduğu ziyaret fotoğraf çekimi ile sona erdi.