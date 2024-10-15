İSO 9001 ve İSO 22000 kalite belgeleri ile gıda güvenliği ve hizmet kalitesi tescillenen Bayburt Belediyesi Mezbahanesi sahip olduğu helal kesim sertifikası ile de bölgede bu sertifikaya sahip olan ilk mezbahane olma özelliğine erişti.

Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren ve günlük 100 adet büyükbaş 250 adet küçükbaş hayvan kesim kapasitesine sahip olan mezbahanenin bu belgelerin alınmasıyla birlikte hizmet kalitesi, gıda güvenliği politikasındaki hassasiyeti de tescillenmiş oldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanımız Sayın Mete Memiş, “Gıda güvenliği politikaları, hijyen ve helal kesim standartlarına uygun olarak faaliyetlerini sürdüren mezbahanemizin İSO 9001 ve İSO 22000 kalite belgelerini alması bu yeterlilikleri fazlasıyla karşıladığının tescilidir. Bayburt Belediyesi olarak kesimi hijyenik koşullarda yapılan et yemenin vatandaşlarımızın en doğal hakkı olduğunun farkındayız. Buna dikkat ediyoruz. İnşallah hizmet kalitemizi daha da artırarak devam edeceğiz. Ayrıca kesimhanemizin helal kesim sertifikası da alması son derece önemli bir durum. Gıda güvenliği, hijyen ve helal kesim konuları üzerinde hassasiyetle duruyoruz.” İfadelerini kullandı.