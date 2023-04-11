Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yapılan AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı için binlerce kişi salona akın etti.

Ankara'da 14 Mayıs seçimleri İçin Aday tanıtım Programına Bayburt AK Parti teşkilat Başkanları katıldı.

AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat,AK Parti Bayburt Milletvekili Adayı Orhan Ateş,Bayburt AK Parti Gençlik kolları başkanı Batuhan Tataroğlu,Bayburt AK Parti İl Kadın kolları başkanı Elif Çil ve Partililer katıldı.

Milletvekili Aday tanıtımı ve Seçim beyannamesinin açıklanması programında coşku tavan yaptı.Binlerce Partili salon dışında tezahürat’ta bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeleri peş peşe sıraladı.

Evlenecek gençler dikkat: Faizsiz 2 yıl geri ödemesiz kredi!

Kadınlara erken emeklilik düzenlemesi.

Evleneceklere uzun süreli faizsiz kredi desteği, yükseköğrenim öğrencilerine yönelik cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti, çocuğu olan kadınlara erken emeklilik, üniversite öğrencilerine ücretsiz 10 GB internet ve yurt dışından getirilen otomobillere yönelik sınırların büyük oranda düşürülmesine yönelik müjdeler verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomiye ilişkin milyonları ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesinde yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanacağını söyledi.