AK Parti Milletvekili Adayı Prof. Dr. Orhan Ateş, “Bayramlar, sevginin, dostluğun, kardeşliğin, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği özel günlerimizden biridir. İnşallah bu bayramın, başta ülkemiz olmak üzere milletimize ve şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.”

Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan AK Parti Milletvekili Adayı Prof. Dr. Orhan Ateş, dostluk ve kardeşliğin, barış ve huzurun bir vesilesi olan Ramazan Bayramını milletçe idrak ettiklerini belirterek, bu mübarek günlerin, tüm vatandaşlar olarak, birlik ve beraberliğin artırılması konusunda fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Orhan Ateş mesajında şunları kaydetti:”

“Sevgili Bayburtlu hemşerilerim, rahmet, merhamet ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif’in sonuna gelerek, millet olarak sevgiyle ve muhabbetle kucaklaşacağımız bir bayrama daha kavuştuk. Sevgi, dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberliğimiz için büyük bir fırsat sunan bu bayramların iyi bir şekilde değerlendirilmesini umarak, Ramazan Bayramınızı kutluyor, bu mübarek günlerin, tüm İslam âlemiyle birlikte bizlerin de birliğine, beraberliğine ve kardeşliğine vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan diliyorum.

Bu yıl bayramı, ülkemizde yaşanan deprem felaketlerinin gölgesinde buruk bir şekilde yaşıyoruz. Bu vesileyle depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, geride kalan vatandaşlarımıza da Allah’tan sabırlar diliyorum.

Ramazan Bayramının, Bayburtlu hemşerilerimiz başta olmak üzere, tüm İslam alemi için bayram havasında geçmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”