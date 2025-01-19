Bayburt AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Tataroğlu İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında yapılacak olan İstanbul İl Gençlik Kolları Kongresine katılmak üzere geldiklerini belirtti.

AK Parti Kongrelerinin devam ettiğini belirten Tataroğlu geçtiğimiz günlerde İstanbul Sultanbeyli’de yapılan Kongreye katıldıklarını ifade etti. Tataroğlu bu gün İstanbul İl Gençlik kolları kongresine katılmak üzere geldiklerini söyledi.

Bayburt AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Tataroğlu Bayburt’ta yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.