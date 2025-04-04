Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Manisa Ağrılılar Derneği ile buluştuğu toplantıda, kentin gelişimi için yürütülen projeleri ve 485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali hazırlıklarını anlattı.MANİSA (İGFA) - 485’inci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali için yoğun bir şekilde çalışıldığını aktaran Başkan Zeyrek, pandemi sonrası kutlanmayan 4 yılın acısının bu yıl çıkartılacağını belirterek, “Tüm vatandaşların buraya akın edebileceği bir festival olacak. Ben de 27 Nisan için çok heyecanlıyım” dedi.

4 Nisan Dünya Ağrılılar Günü’nde Manisa’da yaşayan Ağrılılar, Anemon Otel’de düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Programa, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Şehzadeler Belediye Başkanvekili Gökay Budak, Manisa Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Destan Bulgay, Manisa Ağrılılar Derneği Başkanı Savcı Özyolcu, dernek üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

“MANİSA’NIN MARKALAŞMASI LAZIM”

Dernek üyelerine seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Doğu’nun en yüksek yerinden, inanışa göre Nuh’un gemisinin var olduğu, mesleki deneyimimde çok büyük değer katan İshakpaşa Sarayı’nın var olduğu kentin, oranın kültürünü, yemeğini Manisa’mıza kazandıran Ağrılı hemşerilerim, gününüz kutlu olsun. Yalnızca Ağrılıların değil, tüm hemşerilerimizin birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde, şehrin gelişimi noktasında bir araya gelmesini çok önemsiyorum. Manisa’da yaklaşık 20 bin 500 Ağrılı var. Birçoğunu hayatın hep içinde görüyorum ve Manisa’mıza değer katan noktalarda görüyorum. Birimiz Ağrı’dan, birimiz Bitlis’ten, birimiz Muş’tan gelmiş olabiliriz, Manisa’da doğmuş olabiliriz. Manisa’mız gerçekten birçok şeyi hak ediyor. Bunun sadece lafta kalması gerekmiyor. Manisa'nın markalaşması lazım. Markalaşması için işte kaliteli hizmetler üretmek gerekiyor ve buradan çıktığımızda Manisalıyız demek gerekiyor. Ben bu noktada gerçekten Manisa'mızın markalaşması ve kentleşmesi anlamında çok çalışmalar yapacağım, yapıyorum da” dedi.

“4 YILIN ACISINI BU YIL ÇIKARTACAĞIZ”

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Ferdi Zeyrek, 2025 yılında Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’nin herkesin beklediğinden çok daha iyi geçeceğini belirtti. Zeyrek, “Bu yıl 485.’sini gerçekleştireceğimiz Festival için yaklaşık 50 kişilik bir ekip 4-5 aydır çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Mesiri artık uluslararası bir festival haline dönüştürmeye çalışıyoruz. Spor etkinliklerinin, doğa yürüyüşlerinin, satranç turnuvalarının, konserlerin, sanatsal etkinliklerin olduğu, tüm vatandaşların buraya akın edebileceği bir festival olacak. Ben de 27 Nisan için çok heyecanlıyım. Ekrem Başkan gelemeyecek ama 13 tane Büyükşehir Belediye Başkanımızın katılacağı, yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi değil, bütün partilerin yöneticilerine davet gönderdiğimiz, Manisa’mızın adını hem Türkiye’de hem de uluslararası düzeyde bolca ekranlarda göreceğimiz bir festival olacak. Gerçekten çok heyecanlıyız. Geçmişe baktığımızda pandemi ve sonrasında kutlanmayan 4 yılın acısını bu yıl çıkartacağız” diye konuştu.

“HEM TEDAVİLERİNİ HEM KISIRLAŞTIRMALARINI YAPACAĞIZ”

Sokak hayvanları ve kısırlaştırma çalışmalarıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Başkan Ferdi Zeyrek, “Yunusemre, Şehzadeler ve Büyükşehir Belediyesi olarak Yuntdağ’da yapmış olduğumuz tesisin sonuna geldik. Birkaç hafta içerisinde orası açılacak. Açıldığında bölgenin en büyük sokak hayvanları yaşam ve rehabilitasyon merkezi olacak. Oradaki 6 tane ameliyathanede günde yaklaşık 50-60 tane sokak hayvanını kısırlaştıracağız. Geçtiğimiz gün itibariyle de Vetbüs’ü hazırladık. Seyyar bir şekilde tüm ilçelere gönderiyoruz. Öncelikle 25 bin nüfus altı olan yerlerden başladık. Hem kısırlaştırma hem de hayvanlarımızın tedavisi yapılıyor. Vatandaşlarımızın da sokak hayvanları hassasiyetini biliyorum. Manisa’da nasıl bir çocuğun saçının teline zarar gelmesini istemiyorsam, bir hayvanın da kılına zarar gelsin istemiyorum. Onlar bize emanettir, onlar bizim canlarımızdır. Onları sevgi ile birlikte hem tedavilerini hem kısırlaştırmasını yapacağımız Vetbüs’ün ilkini sadece yollarımızda görüyorsunuz. Ama çok yakın zamanda hemen hemen tüm ilçelerde Vetbüs olacak” ifadelerini kullandı.

“BİR SORUN OLMAKTAN ÇIKARTIP, SEVEREK YAŞATMAK İSTİYORUZ”

Sokak hayvanlarının yalnızca Manisa’nın değil, Türkiye’nin sorunu olduğunu kaydeden Başkan Zeyrek, “Valilik, Veterinerler Odası ve hayvanseverler dernekleri ile birlikte toplantılar yapıyoruz. Sayın Valimiz de bu konuda çok hassas. Manisa’da artık biz bunu bir sorun olmaktan çıkartıp, hayatın olağan akışında o hayvanlarımızı severek yaşatmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“BENİ BU TOPLUMUN PARÇASI YAPTIĞINIZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Başkan Ferdi Zeyrek, programda, SMA kas hastası 23 yaşındaki Abdülaziz Karabulut ile de bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı destekle boyunluklu akülü tekerlekli sandalyesine kavuşan Abdülaziz Karabulut, “Sayenizde hayatımda ilk defa böyle bir ortama girdim. Önceden görebildiğim şey sadece evin tavanıydı. Bana bu fırsatı verdiğiniz, beni bu toplumun parçası yaptığınız için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİR TEK YOL YAPMAK DEĞİL”

Abdülaziz Karabulut’a “Sen iyi ki buradasın” diyen Başkan Ferdi Zeyrek de “Belediye başkanlığı bir tek yol yapmak, su getirmek, parkları temizlemek değil. Bence asıl belediye başkanlığı kardeşlerime uzanabildiği kadar elini uzatmaktır. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin imkanlarıyla seni böyle hayata kazandırmanın mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah daha da mutlu olacağız” şeklinde konuştu.

“DAYANIŞMANIN, KARDEŞLİĞİMİZİN VE BİR ARADA OLMAMIZIN GÖSTERGESİ”

Manisa Ağrılılar Derneği Başkanı Savcı Özyolcu ise “4 Nisan Dünya Ağrılılar Günü vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Bugünkü buluşmamız dayanışmanın, kardeşliğimizin, bir arada olmamızın bir göstergesi. Burada bulunarak bu anlamlı güne destek veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Manisa Ağrılılar Derneği Başkanı Savcı Özyolcu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek ve CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper’e plaket ve çiçek takdim etti.