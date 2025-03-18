Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, şehit ve gazi yakınlarını iftar sofrasında ağırladı.BURSA (İGFA) - Bursa Yıldırım Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında şehit ve gazi yakınlarını iftar sofrasında buluşturdu. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlenen programa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, MHP İlçe Başkanı Kadir Taşçı, CHP İlçe Başkanı İlhami Gün, BBP İlçe Başkanı Gürkan Sidal, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, şehit ve gazi yakınları katıldı.

ÇOCUKLARIMIZA AKTARMALIYIZ

Ramazan’ın manevi iklimine işaret eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Ramazan’ın ruhu olan birlik, beraberlik, kardeşlik gibi hasletlerimiz için sevdiklerinden geleceklerinden, hayatlarından vazgeçen şehitlerimiz ve gazilerimize borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz. Biz her bir ferdiyle ülkesinin, milletinin ve onu temsil edenlerin güvenliği için gerektiğinde canını ortaya koyacağını ispatlamış bir milletiz. Çanakkale’den Millî Mücadele’ye bunun sayısız örneği mevcuttur. Son örneğini de 15 Temmuz’da hep birlikte yaşadık. Milletimizin bekası, şehitlik ve gazilik ruhu kazanmış bir kalbe sahip olan nesiller yetiştirmekle mümkündür. Bunun için geleceğimizin teminatı olan gençlerimize, Malazgirt’te, Miryokefalon’da, Çanakkale’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da, Güneydoğu Anadolu bölgemiz başta olmak üzere 30 yılı aşkın bir süredir terör örgütlerine karşı ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde de tüm Türkiye’de verilen mücadeleyi iyi anlatmalı, bu aziz vatan uğrunda gösterilen fedakârlığı öğretmeliyiz” ifadelerini kullandı.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Vatan için millet için, birlik beraberlik için kendilerinden geçenlerin bu vatanın gerçek sahipleri olduğuna vurgu yapan Başkan Yılmaz, “Onların fedakârlıkları ve cesaretleri olmasaydı bu toprakları vatan tutamazdık. Bu nedenle bu vatan en çok onların ve onların geride bizlere emanet bıraktığı ailelerinindir. Gazilerimiz ve aziz şehitlerimizin yakınlarının milletimize tevdi edilmiş en kıymetli emanetler olduğu inancıyla, devletimizin tüm kurum-kuruluşları ve imkânlarının yanlarında olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu iftar sofrası vesilesiyle şehit yakınlarımız ve gazilerimizle konuşma, dertleşme imkânı bulmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum” diye konuştu.

BORCUMUZU ÖDEYEMEYİZ

Türkiye’nin huzurunun milletin birlik ve bütünlüğünün ‘ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz’ inancıyla yardan ve serden geçenler sayesinde olduğunu söyleyen Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, “Bugün bizlere düşen ise onların hatırasını yâd etmek, geride bıraktıkları ailelerinin her zaman yanında olmak ve bize emanet ettikleri vatanımızı canımız pahasına korumak, yaşamak ve yaşatmaktır. Milli ve manevi değerlerimiz uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum ve gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bizleri bu akşam bir araya getiren Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’a çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.