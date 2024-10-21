Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kaleiçi Old Town Festivali’nde Antalya’ya gelen kardeş kent Çekya Prag 6 Belediyesi’yle dostuklarını simgelemek için Fener Mahallesi’nde bin 600 metrekare alana kurulan Çek-Türk İşbirliği Parkı’nı açtı. Başkan Uysal açılışta, uzun zamandır kültürel varlıkların korunması üzerine çalıştıkları Prag 6 Belediyesi’yle yeni projeler geliştirmek istediklerini söyledi. “İş birliğimizi yüksek teknoloji, yazılım, elektronik ve girişimci iklimi alanında da geliştirmek istiyoruz. Önümüzdeki süreçte bu alanda neler yapabiliriz, size bazı tekliflerimiz olacak” dedi.ANTALYA (İGFA) - Çekya-Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin başlaması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı olması dolayısıyla Muratpaşa Belediyesi’nin kardeş kenti Çekya, başkenti Prag 6’da ‘Çek-Türk İşbirliği Parkı’nı açtı. Parka Prag ve Muratpaşa Belediyesi’nin dostluk sembolü olarak ise Anadolu’dan getirilen meşe palamudu dikildi.

Dostluğu simgeleyen bu parkın açılmasının ardından Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa’da parkın bir benzerinin açılacağını duyurdu. Çek-Türk İşbirliği Parkı Kaleiçi Old Town Festivali’nde Prag 6’dan gelen heyetle birlikte açıldı. 1939-1940 sokak kesişiminde bulunan parkta çocuk oyun alanı, fitness alanı ve dinlenme alanları bulunurken yanında da 700 metrekare alana sahip çay bahçesi yer alıyor. Bin 600 metrekare alanda kurulu parkın açılışında Başkan Uysal’ın yanı sıra Prag 6 Belediye Başkanı Vaclav Kozeyn, Prag 6 Mali Hizmetler Müdürü Zdenek Hlinsky, Prag 6 Strateji Müdürü Jiri Lala ve Çek Cumhuriyeti Pribor Belediye Başkanı Jan Malik yer aldı.

Açılış konuşmasında karşılıklı ziyaretler sonucu Çekya ve Prag 6 Belediyesi’yle güçlü dostluk bağları kurduklarını söyleyen Başkan Uysal sözlerine şöyle devam etti:

“Bu yıl içinde Prag'ta Çek-Türk İşbirliği Parkı açıldı. Bunun için bütün Çekya halkına ve Prag 6 Belediyesi’ne teşekkür ederiz. Kaleiçi Old Town Festivali'ne iş birliğimizi aktarmış olmaktan memnunuz. Kültürel varlıkların korunması fikri üzerine birlikte festivalimiz çerçevesinde çalışıyorduk. Prak 6'yı da bu yıl festivalimizde görmek ayrı bir keyif oldu. Bence Türkiye ve Çekya özellikle Muratpaşa, Prag 6 ve Pribor Belediyesi dostluğumuzu çok ilerleteceğimizi düşünüyorum. Kültürel varlıklar çok kıymetli, Prag 6 için de çok kıymetli bir çalışma alanı. Ama bunun dışında biz işbirliğimizi yüksek teknoloji, yazılım, elektronik ve girişimci iklimi alanında da geliştirmek istiyoruz. Önümüzdeki süreçte bu alanda neler yapabiliriz, size bazı tekliflerimiz olacak. Onu da ayrıca değerlendiririz.”

Başkan Uysal ayrıca bir edebiyat meraklısı olarak açılan parka ilerleyen günlerde ünlü Yazar Franz Kafka’nın rölyefinin ekleneceğini de duyurdu.

Prag 6 Belediye Başkanı Kozeyn ise Muratpaşa’yla işbirliği kurmalarının 10’uncu yıldönümünde Antalya’da olmaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi. Konuşmaların ardından başkanlar tarafından kırmızı kurdela kesimi gerçekleştirilerek parkın açılışı tamamlandı.