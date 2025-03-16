Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi ortalığıyla düzenlenen “Mor Mikrofon: Genç Kadınların Gözünden Eşitlikçi ve Kapsayıcı Kentler” konulu panelde gençlerle buluştu.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi ortaklığıyla Ankara’da “Mor Mikrofon: Genç Kadınların Gözünden Eşitlikçi ve Kapsayıcı Kentler” konulu panel düzenlendi.

Moderatörlüğünü Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkan Vekili Hilal Gedik’in yaptığı panele Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’nin yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal katıldı.

Belediye başkanlarının en önemli görevlerinden birinin vatandaşların sesine kulak vermek olduğunu söyleyen Ünlüce, “Bugün burada Ankara Kent Konseyi’nin düzenlediği etkinlikte sizin gibi gençlerle olmak çok büyük mutluluk. Çünkü kent konseyleri bizim için çok önemli. Bizler şehirlerimizde neler yapacaksak kurumlarla, kuruluşlarla, sivil toplum örgütleriyle mutlaka fikir alışverişinde bulunuyoruz. Projelerimizi ona göre şekillendiriyoruz ve hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarınızı ne kadar dinlerseniz belediyecilikte o kadar başarılı olursunuz. O şehirde yaşayan insanların sesinin ritmini ve beklentisini bir belediye başkanı olarak dinlemek gerekiyor. İşte o zaman başarı elde etmiş olursunuz.” dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak kentte kadınlar için hayata geçirdikleri projeler hakkında da bilgi veren Başkan Ünlüce, “Türkiye’de bir ilk olarak başlatılan ‘Ulaşımda Kadınlara Pozitif Ayrımcılık’ projemiz 9 yıldır başarıyla uygulanıyor ve vatandaşlarımız tarafından büyük takdir topluyor. Uygulama ile kadınlar saat 20.00’den sonra tüm otobüs hatlarında durak beklemeksizin istedikleri yerde otobüslerden inebiliyorlar. Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezimiz ile kadınlara destek oluyoruz. Her ay ücretsiz hijyenik ped desteği sağlıyoruz. Kız öğrencilerimiz için Bademlik Kız Öğrenci misafirhanesini hizmete açtık ve çok uygun fiyata öğrencilerimize hizmet ediyoruz. ESMEK kurslarına gelen kadınlarımız hünerli elleriyle yaptıkları ürünleri satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Kadın kooperatiflerine büyük destek sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından gençler yaşamak istedikleri şehirleri, düzenlenen atölyelerde tasarladılar.