Belediye Personeli ile bir araya gelerek hasbihal etmekten memnuniyet duyduğunu söyleyen Başkan Pekmezci “Önümüzde bir sonbahar ve hemen arkasından gelen bir kış sezonu var. İnşallah o hizmetleri de en iyi şekilde yerine getirmeye gayret edeceğiz. Her zaman söylediğim bir kelime var biz bir aileyiz. Bir bütünüz. Bu bütünün parçaları olarak bizler birbirimize destek vererek kurum içerisindeki o dayanışma ruhunu oluşturacağız. Ve inşallah daha iyi günlerde, daha iyi şartlarda çalışma imkânı bulacağız. İfadelerini kullandı.

Başkan konuşmasının ardından yemek ikramı ile sona eren programda Belediye Başkan Yardımcıları Süreyya Türkmenli ve Nesimuttin Selçuk ile birim amirleri ve personel yer aldı.