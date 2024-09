İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, Avrupa’nın önde gelen kadın liderlik platformu “Alliance of Her” girişiminin mezuniyet programına katıldıİSTANBUL (İGFA) - Avrupa’nın farklı ülkelerinden kadın siyasetçilerin bir araya geldiği ve Almanya’nın önde gelen sivil toplum kuruluşlarından Friedrich Nauman Vakfı tarafından desteklenen “Alliance of Her” girişiminin 2024 yılı mezuniyet programı, Taksim The Marmara Otel’de yapıldı.

Toplantıya, Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, Estonya İklim Bakanı Yoko Alender ve İrlanda Fianna Fail Partisi Meclis Üyesi Emma Coffey katıldı. Toplantıda konuşan Ovalıoğlu, kadınların yerel ve ulusal siyasette daha güçlü bir şekilde temsil edilmesine yönelik yaklaşımlarını dile getirerek siyasete katılım ve kadın siyasi liderliğinin topluma olumlu yansımalarını ve kişisel tecrübelerini anlattı.

Tüm dünyada barış içinde sürdürülebilir bir gelecek için kadınların karar verici konumlarda olmasının önemine vurgu yapan Ovalıoğlu, “Türkiye’nin son yerel seçimlerde, 15.000’den fazla adaydan yalnızca yüzde 11’nin kadındı ancak bugün düne göre daha umutluyuz.35 farklı partiden yerel seçimlerde aday olankadınlardan yüzde 75’i belediye başkanı seçildi. Bu isimlerden 32’sinin Cumhuriyet Halk Partiliolmasından mutluluk ve gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Bizans’tan bugüne farklı inanç ve kültürleri hoşgörüyle harmanlayan Bakırköy’ün Belediye Başkanlığı’nda sonuç rekor oyla belirlendi” diyen Ovalıoğlu, “Bu başarı asla bireysel bir zafer değildir, tümüyle kadın dayanışmasının gücüdür. Kadınlar, yalnızca oy vererek değil, aynı zamanda sahada aktif bir şekilde çalışarak bu dayanışmanın gücünü gösterdiler. Bana, ilk kadın belediye başkanı ve neredeyse yüzde 70 oyla seçilen ilk belediye başkanı ünvanını verdiler. Aldığımız bu sonuç, birlikte hareket ettiğimizde neler başarabileceğimizin somut örneğidir” diye konuştu.