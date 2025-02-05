Balıkesir Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve beraberindeki heyet ile birlikte Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM),CHP Grup Toplantısına katılarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in gündeme ilişkin değerlendirmelerini takip etti.BALIKESİR (İGFA) - Başkan Mesut Ergin, CHP Genel Başkan Yardımcıları, Ensar Aytekin, Gökan Zeybek ve Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı’yı ziyaret ederek, Ayvalık’ta yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirdi.

Başkan Mesut Ergin, "Grup Toplantısında partimizin rozetini takan, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, İzmir Milletvekili Salih Uzun’a partimize hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum.

Türkiye’ye adaleti, refahı, huzuru, bereketi getirmek için daha çok çalışacağız. “Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz" dedi.