Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Konya Şubesi’nin bu haftaki konuğu Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca oldu.KONYA (İGFA) - Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Konya Şube Yönetim Kurulunun misafiri oldu. Başkan Hasan Kılca, ASKON Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı ve yönetimine; kentsel dönüşüm çalışmaları başta olmak üzere göreve geldikleri günden bu yana hayata geçirdikleri çalışmaları anlattı.

HEP VATANDAŞLARIMIZLA İÇ İÇE OLDUK

Hasan Kılca, Konyalı sanayici ve işadamlarının şehrin ile ülkenin kalkınmasına, ekonomisine ve istihdamına önemli katkılar sunduğuna vurgu yaparak, ASKON’un bu konudaki payına dikkatleri çekti.

ASKON’un bu alanda önemli çalışmalara ve başarılara imza attığının altını çizen Kılca, “ASKON Konya Şubesi’nin kıymetli başkan ve yönetimiyle bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum. Şehrimize pek çok alanda katma değer sağlayan ASKON üyeleri olmak üzere tüm sanayici ve işadamlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Karatay olarak 2 bin 800 kilometrekare alana sahip büyük bir ilçeyiz. Konya’da en büyük sanayi alanlarının olduğu ilçeyiz, yine en önemli tarım arazileri biz de. Hakeza Türkiye’nin en fazla turist alan müzesi Hz. Mevlana Türbesi yine sınırlarımız içerisinde. Yani, sanayinin, tarımın ve turizmin olduğu güçlü bir ilçeyiz. Biz de bu sorumluluğumuzla geldiğimiz günden bu yana hiç durmadık. İlçemize hep yatırım yaptık. Kentsel dönüşüme çok önem verdik ve ilçemizde birçok bölgenin çehresini değiştirdik. Pek çok park, bahçe, yeşil kuşak projesi ve yeşillendirme projesini hayata geçirdik. 16 eğitim tesisi kazandırdık. 7 sağlık tesisi projesinin yapımını üstlendik veya katkıda bulunduk. Eğitim, sağlık, spor, sosyal ve kültür tesisleri inşa ettik, etmeye devam ediyoruz. Bunları yaparken hep vatandaşlarımızla iç içe olduk, olmaya devam ediyoruz. Hemşehrilerimizden gelen her talebe cevap vermeye çalışıyor, ilçemizin faydasına olan önerileri hayata geçirdik. Dolayısıyla Karatay’ımızı ülkemizin marka ilçelerinden birisi haline getirdik” dedi.

SANAYİ ALANLARININ YÜZDE 60’I KARATAY’DA

Sanayi alanlarına önem verdiklerini belirten Kılca sözlerini şöyle tamamladı, “İlimiz sanayi alanlarının yüzde 60’ı ilçemizde yer alıyor. Bu bizim için çok önemli ve bize bazı sorumluluklar da getiriyor. Örneğin sanayi alanlarımızın güçlendirilmesi ve üretime katkı sağlamaya yönelik projelere önem veriyoruz. Tüm sanayilerimizin alt yapılarını yaptık. Asfaltı olmayan sanayi sitemiz kalmadı. Sıfır atık çalışmalarımızı sanayilerimize de yaydık ve bu alanda hem bilgilendirici, eğitici hem de uygulamalı önemli pek çok çalışma yapıyoruz. Daha fazlasını yapmaya devam edeceğiz. Çünkü daha önce de ifade ettiğim gibi ülkemize, şehrimize ve ilçemize katma değer sunan, istihdama, ekonomiye ve kalkınmaya yönelik başarı hikayesi yazan tüm sanayici ve iş adamımız bizim için son derece kıymetli. Siz üretir, istihdam sağlar ve ihraç ederseniz ülkemiz kalkınır. Bu vesileyle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”