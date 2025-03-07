Konya Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Ramazan ziyaretleri kapsamında Alpaslan Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Mustafa Kavuş, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mehmet Munlafalıoğluile birlikte Sultan Alpaslan Camii'nde, teravih namazı sonrası vatandaşlarla buluşup sohbet ettiler.

KONYA (İGFA) - Mübarek Ramazan ayının bereketini hemşehrileriyle bir araya gelerek yaşayan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, teravih namazının ardından bu sefer de Alpaslan Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Hemşehrileriyle sohbet eden Başkan Kavuş’a AK Parti Meram İlçe Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu da eşlik etti. Mahalle sakinleri buluşmada, belediyenin hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, istek ve önerilerini doğrudan Başkan Kavuş’a iletme fırsatı buldular.

Başkan Kavuş ve Başkan Munlafalıoğlu, Sultan Alpaslan Camii'nde kılınan teravih namazının ardından vatandaşların Ramazan ayını tebrik ettiler. Özellikle çocuklar, gençler ve yaşlılarla tek tek ilgilenip uzun sohbetler gerçekleştirdiler. Ramazan ayında mahalle sakinleriyle sıcak, samimi ve neşeli bir ortamda gerçekleşen bu buluşmaların diğer zamanlardan çok daha bereketli ve verimligeçtiğini belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu ayın birlik ve beraberlik içinde geçirilmesi gereken özel bir zaman dilimi olduğunu hatırlatarak, “Ramazan paylaşmanın, dayanışmanın zirve yaptığı ve gönüllerin birbirine daha da yakınlaştığı mübarek bir aydır. Biz de hemşehrilerimizle bir araya gelerek onların yanında olduğumuzu hissettirmek, gönül köprülerimizi daha da güçlendirmek adına gündüz buluşmalarımızın yanında iftarda, teravihte ve sahurda vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz.” diye konuştu.

BAŞKAN MUNLAFALIOĞLU; “BU GÜZELLİĞİ YAŞAMAYA VE YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Hemşehrileriyle bir araya gelmiş olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren AK Parti Meram İlçe Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu da Ramazan ayının Meramlılar için sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu. Bu derin manevi atmosferihemşehrileriyle paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Munlafalıoğlu, “Birlik ve beraberliğin en güzel ve en derinden hissedildiği bir zamandayız. Bizler, hemşehrilerimizle aramızdaki bağı daha da güçlendirmek adına bunu bir fırsat olarak görüyoruz. Hemşehrilerimizle bir araya gelip hasbihal ediyoruz. Görüyoruz ki bu buluşmalardan vatandaşlarımız da çok memnun. Belediye başkanı hatırını sormak, isteği olup olmadığını öğrenmek ve kendisini dinlemek için mahallesine gelmiş. İşte bu da Ramazan ayının başka bir bereketi. Bu bereketi yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.