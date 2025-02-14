İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Hacı Bektaş Veli Anadolu Vakfı Körfez Cemevi’nde düzenlenen Hızır Orucu lokmasında vatandaşlarla buluştuKOCAELİ (İGFA) - Geçtiğimiz gün Derince Cemevi’nde Hızır Orucu lokmasında canlarla bir araya gelen Başkan Hürriyet, dün akşam da Körfez Cemevi’ne konuk oldu. Hürriyet; Körfez Cemevi Başkanı Mazlum Arslan, CHP Körfez İlçe Başkanı Gülseren Altunay Solmaz ve vatandaşlarla birlikte oruç açma lokmasına ortak oldu.

BİRLİK VE BERABERLİĞİNİZ DAİM OLSUN

Vatandaşlar, sofralarına konuk olan Başkan Hürriyet’e teşekkür etti. Hürriyet, “Birlik ve beraberliğiniz daim olsun. Hep birlikte dayanışma içinde olmayı, el birliğiyle nice güzel günlere ulaşmayı temenni ediyorum. Her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.