İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, ilçedeki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, yapılan çalışmalar ve gelecekte hayata geçirilecek projeler hakkında istişarelerde bulundu. Toplantı, mahallelerin öncelikli ihtiyaçlarının belirlenmesi ve vatandaşların taleplerinin daha hızlı karşılanması amacıyla düzenlendi.İZMİR (İGFA) - İlçelerdeki mahalle muhtarlarının önemini vurgulayan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, "Mahallelerimizin ihtiyaçlarını en iyi bilenler sizlersiniz. Halkımızın sesine en yakın noktada duran muhtarlarımızla el ele vererek Güzelbahçe’yi daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaş odaklı hizmet anlayışını sürdüreceğiz. İlk göreve geldiğimiz günden itibaren muhtarlarımızla iş birliğimize önem vererek Muhtarlar masamızı oluşturduk. Personelimiz haftanın ilk günü arayarak sizlerin durumunu sorduğu gibi ihtiyaçlarınızı da öğrendi. Belediyeler yerel yönetimin en önemli kamu temsilciliğini yaptığı gibi mahallelerde de muhtarların çok büyük rolü olduğunu unutmamamız gerekiyor. Muhtarlarımızla birlikte ilçemiz için çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

Muhtarlar ise toplantıda söz alarak mahallelerinde gözlemledikleri sorunları ve vatandaşlardan gelen talepleri aktardı. Başkan Günay, iletilen konuları not alarak hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması için ilgili Muhtarlar Masası sorumlularına talimat verdi.