Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, beraberindeki heyet ile Arguvan ilçesine bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Arguvan İlçe ziyaretinde Arguvan Belediyesi, Arguvan MHP İlçe Başkanlığına temaslarda bulunan Başkan Er, AK Parti Arguvan İlçe Teşkilatı’nın 8. Olağan Kongresi’ne katıldıktan sonra Arguvanlı esnaflarla bir araya geldi.MALATYA (İGFA) - İlk olarak Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren’i makamında ziyaret eden Başkan Er, Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya’nın tüm ilçelerine eşit bir şekilde hizmet ettiklerini belirterek, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Başkan Er, makam ziyaretinin akabinde Arguvan Belediyesi’nde düzenlenen muhtarlar toplantısına katıldı.

“BAŞKANIMIZ ARGUVAN’A OLDUKÇA HAKİM”

Toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’e teşekkür eden Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, “Çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er, bizleri ziyaret etti. Ziyaretlerinden dolayı onur duyduk, kendilerine çok teşekkür ederim. Muhtarlar Günü münasebetiyle ve Başkanımızın da belediyemize teşrifleriyle muhtarlar toplantısı düzenliyoruz. Toplantıdan önce Başkanımıza Arguvan ile alakalı taleplerimizi bildirdik ama Başkanımız ve mesai arkadaşları Arguvan’a oldukça hakimler” dedi.

“ARGUVANLI HEMŞEHRİLERİMİ HER ZİYARET ETTİĞİMDE GÜLER YÜZLERİYLE KARŞILAŞIYORUM”

Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen toplantıda Arguvanlıların kadirşinas olduğundan bahseden Başkan Er, “Arguvan’da siz değerli hemşerilerimle birlikte olmaktan çok mutluyum. Buralar da benim doğup büyüdüğüm topraklar. Arguvanlı hemşehrilerimi her ziyaret ettiğimde her zaman o güler yüzleriyle ve iyi niyetleriyle karşılaşıyorum. Müsamahakâr duruşu ile Arguvan’ın bizlerde çok önemli bir yeri var” dedi.

“MUHTARLAR, MAHALLELERİMİZİN MÜLKİ AMİRLERİ VE KANAAT ÖNDERLERİDİR”

Toplantıda Arguvanlı muhtarların talep ve isteklerinin dinleyen Başkan Er, Arguvanlı muhtarların Muhtarlar Günü’nü kutladı. Başkan Er, “Değerli muhtarlarımın Muhtarlar Günü kutlu olsun. Muhtarlar, mahallelerimizin mülki amirleri ve kanaat önderleridir. Çünkü köylerde ve mahallelerde bir problem olduğu zaman o sorunla ilk muhtar ilgilenir. Muhtarlar mahallelerinde sevilen, sayılan insandır” dedi.

“ARGUVAN’IMIZDA EKSİK KALAN HİZMETLERİ TAMAMLAYACAĞIZ”

Öte yandan Arguvan’a inşa edilen TOKİ konutları ve Büyükşehir Belediyesi olarak Arguvan’a gerçekleştirilecek hizmetlerden bahseden Başkan Er, “Arguvan’ımıza baktığımızda TOKİ Başkanlığımız çok güzel çalışmalar yapmış. Ersoy Başkanımız bir yer belirlemiş, o kısımda programa alınacak. Öte yandan Arguvanlı hemşehrilerim bizden yol talep ediyor. İnşallah Arguvan’ımızda eksik kalan hizmetleri tamamlayacağız. Seçim döneminde burayı ziyaret ettiğimde ‘bütün yayla yollarını açacağım’ demiştim. Bu sözlerimi yineliyorum, hiçbir endişeniz ve tereddüttünüz olmasın” dedi.

“ÇALIŞMALARIMIZ ÇOK İYİ BİR ŞEKİLDE İLERLİYOR”

Başkan Er, Malatya merkezde sürdürülen çalışmalar hakkında da önemli bilgiler aktararak, “Bildiğiniz üzere memleketimizde büyük depremler yaşandı ve beraberinde birtakım sıkıntılar meydana geldi ama emin olun ki son birkaç aydır çok yoğun çalışarak büyük bir ivme kazandık. Malatya’mızı inşallah en kısa sürede ayağa kaldıracağız, kimsenin tereddüttü olmasın. Ülkemizde tasarruf tedbirleri alındı ama buna rağmen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kesin bir talimatı var, o da depremle alakalı bir kısıtlama olmamasıdır. Yani çarşımızın, konutlarımızın ve iş yerlerimizin yapılmasında hiçbir kısıtlama yok. Şu anda harıl harıl çalışılıyor ve çarşımız hızla yükseliyor. Çarşımızın 1. etabı Şubat ayı sonu Mart ayı başı gibi teslim edilmesi planlanıyor. Sadece çarşı bölgesi dediğimiz alanda 1300 iş yeri, 760 ofis, 270 konut ilk etapta teslim edilecek. Malatya’mızda 49 rezerv alan var ve bunların 30’undan fazlasını ihale ettik. Allah’ın izniyle çalışmalarımız çok iyi bir şekilde ilerliyor” dedi.

Toplantının tamamlanmasının ardından Arguvan MHP İlçe Başkanlığını da ziyaret eden Başkan Er, Cumhur İttifakı olarak hem genelde hem de yerelde birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, ilçe gezisinin ardından AK Parti Arguvan 8. Olağan İlçe Kongresi’ne katıldı. Başkan Er, AK Parti Arguvan İlçe Başkanlığına seçilen Yılmaz Korkmaz ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti.

Arguvan ilçe ziyaretinde Arguvanlı esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Er, esnaflara hayırlı işler temennisinde bulunurken, vatandaşların da istek ve taleplerini dinledi.