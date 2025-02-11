Muğla Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, halkla buluşup talepleri ve sorunları dinlemeye devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, Narlı Mahallesi’nde düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Durmuş, göreve geldiği süre içerisinde yapılan belediye çalışmaları hakkında bilgiler verip vatandaşların merak ettiği sorulara cevap verdi. Halkçı belediyecilik anlayışını Dalaman’da hissettireceklerini kaydeden Durmuş, bu doğrultuda projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

Narlı Mahalle Muhtarı Mesut Durmuş ve mahalle sakinleri, Belediye Başkanı Sezer Durmuş’un yaptığı çalışmalardan memnun olduklarını ifade ederek teşekkür ettiler. CHP Dalaman İlçe Başkanı Bilal Sarıhan ve meclis üyelerinin de katıldığı programda Başkan Durmuş, talepleri ve şikayetleri not alıp ilgili birim müdürlerine iletti.

Yeni Hizmet Binası Yapılıyor

Narlı Mahallesi’ndeki programın ardından Gürleyk Mahallesine hareket eden Durmuş, ev ziyaretlerinde bulundu. Durmuş, daha sonra geçtiğimiz aylarda meydana gelen yangında kullanılamaz hale gelen muhtarlık binasının yerine yapılan yeni hizmet binasının inşaat çalışmalarını inceledi. Hizmet Binasının en kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Durmuş, halkın yararına projeler gerçekleştirmeye devam edeceklerini vurguladı. Başkan Durmuş'un ziyaretlerinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri Başkan Durmuş’a teşekkür etti.