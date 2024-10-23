Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara AK Parti Genel Merkezi’nde önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Çolakbayrakdar, görüşmede ; “ ‘Kayseri gibi yoldaşı, Kayseri gibi kardeşi olanın sırtı yere gelmez’ diyen Milletin Adamı, Mazlumların Umudu, Dünya Lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm Kayserili hemşehrilerime sevgilerini ve selamlarını iletti” dedi.KAYSERİ (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm Kayserililere selamlarını ilettiğini aktaran Başkan Çolakbayrakdar, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, güçlü Türkiye hedefi için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu. ‘Kocasinan’ın her bir köşesinde izimiz, eserimiz var’ diyen Başkan Çolakbayrakdar, 9 yıl boyunca Türkiye’ye örnek ve tarihe geçen önemli projelere imza attıklarını vurgulayarak, bundan sonrasında da ilçenin her bir mahallesini daha yaşanabilir bir Kocasinan haline getirmek için gönül birliğiyle hız kesmeden yola devam edeceklerini söyledi.

Kayseri’ye aşık birisi olarak bu şehri çok sevdiklerini ve şehirle bütünleşerek hizmet verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Cumhurbaşkanımız Başkomutanımız Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan sayesinde ülkemiz dünyanın en güçlü ve söz sahibi ülkelerinden biri oldu. İlk günkü aşkımızla, heyecanımızla ve ilk günkü yola çıkış anlayışımızla bu kutsal davamıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Aziz milletimize söz verdiğimiz gibi 2053 ve 2071 Türkiye’sine istikrarla, huzurla ve selametle ulaşacağız. Tek vücut halinde hareket ederek büyük Türkiye hedefine ulaşacağımıza inancımız sonsuzdur. Bizler büyük bir ailenin birer parçası olarak hep beraber şehrimiz ve ülkemiz için katkı koymaya, güçlü ve büyük Türkiye için çalışmaya gayret edeceğiz. İlçemizde yaşayan 410 bin nüfusun hepsine el ele gönül gönüle daha güzel yatırımlar yapacağız. Kocasinan’a katacağımız çok güzellikler var. Vizyon projelerimizle Kayseri’yi ve Türkiye’yi kalkındırarak milletimizin refah seviyesini ve huzurunu daha da artıracağız. Rabbim, bizleri hem halk, hem de Hakk nezdinde kazananlardan etmesini diliyorum. Bizim için asıl olan, kubbede hoş bir seda bırakabilmektir” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı aşk ve şevkle çalışmaları artırarak sürdüreceklerini ve “Büyük ve Güçlü Türkiye” idealine aynı ruh, inanç ve azimle de yürümeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.