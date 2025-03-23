Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu iftar davetine katılan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın Bursa’daki 200 amatör spor kulübü başkan ve yöneticisiyle iftar açtı.BURSA (İGFA) - Bursa'da Merinos Futbol Stadyumu’nda gerçekleştiren iftar programına Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan, Bursa’da faaliyet gösteren 200 amatör spor kulübünün başkan ve yöneticileri katıldı. Düzenlenen iftar davetine katılan Başkan Aydın, burada Bursa’da faaliyet gösteren amatör spor kulübü başkan ve yöneticileriyle iftar açtıktan sonra spor üzerine sohbet etti.

“ATLETİZMDE TÜRKİYE İKİNCİSİYİZ”

Amatör sporun her alanında bulunmaya çalıştıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan, sporculuktan gelme, atletizmde Türkiye 2’incisiyiz bir çok branşta başarılarımız var bir tek hedef ve amacımız var gençlerimizi sporla kötü alışkanlıklardan kurtarmak. Bu güzel iftar yemeğinde bizleri bir araya getirenBursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Çetin Yıldız’a teşekkür ediyorum” dedi.