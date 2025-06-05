Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kurban Bayramı öncesi alışverişe çıkan Konyalıları ve esnafları ziyaret etti.KONYA (İGFA)- Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kemerli İş Merkezi, Nüve İş Merkezi ve Demirci İş Merkezi’nde esnafa 'hayırlı işler' dileyerek bayram alışverişi yapan vatandaşlarla sohbet etti.

Konya’nın kalbi olan çarşılarda bayram öncesi hem esnaflarla, hem de alışveriş yapan vatandaşlarla bayram coşkusunu paylaşmak istediklerini belirten Başkan Altay, "Güler yüzleri ve içten muhabbetleriyle bizleri karşılayan hemşehrilerime teşekkür ediyor, tüm esnafımıza hayırlı, bereketli kazançlar diliyorum. Hayırlı bayramlar” dedi.