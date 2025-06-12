Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın gençlerin bilgisayar isteğini kırmadığı Figen Sakallıoğlu Anadolu Lisesi’nden eğitimciler ve öğrenciler teşekkür ziyaretine geldi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kısa bir süre önce Figen Sakallıoğlu Anadolu Lisesi’ni ziyaret edip öğrenciler ile bir araya gelmişti.

Ziyareti sırasında okuldaki bilgisayar talebine kayıtsız kalmayan Başkan Alemdar, eğitim kurumunda talep edilen bilgisayarları süratle tahsisini sağlamış ve gençleri mutlu etmişti.

ALEMDAR’DAN EĞİTİME TAM DESTEK MESAJI

Öğrenciler, öğretmenler, veliler ve okul müdürü Melik Hayri Çetinkaya, Alemdar’a bir teşekkür ziyaretinde bulundu.

Başkan Alemdar, eğitime verilen desteğin artarak devam edeceğini, Türkiye’nin geleceği gençlerin en iyi şartlarda eğitim alabilmesi için tüm imkanları seferber etmeye hazır olduklarını kaydetti.

EN KIYMETLİ HAZİNELERİMİZ

Okul ziyareti sırasında gençlerin gözünde geleceği gördüğünü ifade eden Alemdar, “Figen Sakallıoğlu Anadolu Lisesi öğrencilerine baktığımda her biri büyük bir hassasiyet, özgüven ve disiplin görüyorum. Bu özellikler, bu dönemde bir gençlikte bulunması gereken en kıymetli hazineler. Bu öğrenciler, yarın her birimizden görevi devralacak ve daha ileriye taşıyacaktırlar” dedi.

“SİZ BU ÜLKE İÇİN VAZGEÇİLMEZLERSİNİZ”

Alemdar, eğitime desteğin toplumu güçlendirmek anlamına geldiğini ifade ederek şöyle dedi: “Eğitime verilen destek geleceğe ekilen bir tohumdur. Geleceğimizin burada bulunan öğrencilerimiz gibi parlak olmasını istiyorsak, hepimiz taşın altına elimizi sokmamız gerekiyor. Her alanda öğrencilerimize verdiğimiz desteği sürdürüyor, daha fazla nasıl fayda sağlarız diye projeler üretiyoruz. Sizler bizim geleceğimiz, bu ülke için vazgeçilmez bireylersiniz”

“GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Okula kazandırılan bilgisayarlar için teşekkürlerini sunan okul müdürü Melik Hayri Çetinkaya, “Eğitime verdiğiniz değer gerçekten çok kıymetli. Sizlere gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah öğrencilerimiz, sizlerin desteği ve bizlerin eğitimiyle gelecekte vatana, millete hayırlı hizmetlerde bulunacaklardır. Allah, öğrencilerimizin bahtını ve yolunu açık etsin” şeklinde konuştu.

Alemdar, eğitimciler ve öğrenciler günün anısına fotoğraf çekildi.