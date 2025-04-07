Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kentsel dönüşümde Tığcılar bölümüyle ilgili hazırlanan proje görsellerini ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık takvimine göre nisan ayı sonuna kadar hak sahipleriyle birebir görüşmelerin başlayacağını ifade eden Alemdar, merak edilenleri anlattı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 1 yıllık çalışmalarını kamuoyuyla paylaştığı basın buluşmasında kentsel dönüşümle ilgili önemli bilgiler verdi ve merak edilen sorulara cevap verdi.

Dönüşümde önemli bir eşik aşılıyor

Alemdar, pilot bölge olan Tığcılar projesiyle ilgili bakanlıkla yapılan görüşmeler sonucu takvimin belirlendiğini ve nisan ayı sonuna kadar hak sahipleriyle birebir görüşmelerin başlayacağını açıkladı.

"Dönüşümde önemli bir eşiği aşıyoruz" ifadelerine vurgu yapan Başkan Alemdar kentsel dönüşüm projesiyle ilgili konutların 3D modellerini, dönüşüm bölgesinin görüntüsünü ve Tığcılar üzerinde proje için hazırlanan 3 ayrı bölümün haritasını paylaştı.

“Amacımız kâr ve küçük hesaplar değil”

Dönüşüme deprem riski en yüksek bölge olan Tığcılar'dan başladıklarını ve konuya genel bir hedef odaklı bakarak küçük hesaplar yapmadıklarını ifade eden Alemdar şöyle dedi: "Biz bu konuda her şeyi göze aldık. En riskli bölge olan Adapazarı Tığcılar’da çalışmaları başlattık. Allah nasip ederse bu ayın sonuna doğru çalışmalarımızda önemli bir adım atmış olacağız. Bakanlığımızın takvimine göre bu ay sonuna kadar Tığcılar’da hak sahipleriyle bire bir görüşmelere başlıyoruz. Bizim amacımız kar değil. Küçük hesaplarla işimiz yok. Bizim büyük hesabımız insanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıdır."

“Sadece Tığcılar’ı değil çevresini de dönüşüme almak istiyoruz”

Başkan Alemdar ayrıca, “3 etaptan oluşacak olan bu projenin ilk etabını Yenicamii tarafından başlatmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda etaplar birbirini takip edecek. Sadece Tığcılar’da değil etrafındaki mahalleleri de dönüşüme sokmak istiyoruz. Sadece konutların dönüşümünü değil şehrin giriş çıkışını, sanayi bölgelerini de dönüştürmek istiyoruz. Bu şehir hepimizin. Birlikteliğin doğurduğu mutlak doğruyu bulmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşümün Bakanlığın onayının ardından nisan sonu itibarıyla başlaması hedeflenen görüşmelerle birlikte hız kazanması bekleniyor.