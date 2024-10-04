Büyükşehir Genel Sekreteri Baraçlı, Kocaeli’deki cemevlerinin başkanlarıyla bir araya geldiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Kocaeli’deki cemevlerinin başkanlarıyla toplantıda buluştu. Genel Sekreter Baraçlı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda cemevlerinin ihtiyaç ve talepleri ele alındı. Derince Yenikent ve Gebze’de yapımı devam eden cemevleri hakkında detayların da konuşulduğu toplantıda Büyükşehir Cemevleri Koordinatörü Mutlu Beyazgül ile Kocaeli’deki 13 cemevinin başkanları hazır bulundu. Cemevleri temsilcileri bugüne kadar kendilerine verdiği katkı ve desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür ederken, Genel Sekreter Baraçlı’ya da böyle bir toplantıda bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti iletti.

“KARDEŞLİĞİMİZ HERKESE ÖRNEK OLMALI”

Genel Sekreter Baraçlı ise toplantıda yaptığı konuşmada Kocaeli’ndeki kardeşliğin herkese örnek olduğunu söyledi. Baraçlı, “Geçtiğimiz süreçte İzmit Tavşantepe’deki cemevimizin inşaatı ve çevre düzenlemesi tamamlanarak hizmete alınmıştı. Halen Derince ve Gebze’de ise 2 adet cemevimizin inşaatına devam ediyoruz. Sizlerle birlikte hayata geçirdiğimiz projelerle toplumsal birlik ve beraberliğimiz güçleniyor” dedi. Büyükşehir’in Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi’ne düzenlediği anma ziyaretlerini de hatırlatan Genel Sekreter Baraçlı, “Büyükşehir’in Hacı Bektaş’ta inşa ettiği tesis, Kocaeli’den ve Türkiye’nin birçok yerinden misafir ağırlıyor. Büyükşehir’in bu tesisi, Hacı Bektaş ilçesinde ilk ve tek olma özelliğini taşıyor. Aynı şekilde Kocaeli’deki cemevlerimizin malzeme ve diğer ihtiyaçlarına da destek olmaya devam ediyoruz ” ifadesini kullandı.