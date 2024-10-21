Milyoner'de heyecan dolu anlar! Sergen Yalçın sorusu damga vurdu Milyoner'de heyecan dolu anlar! Sergen Yalçın sorusu damga vurdu
Banu Alkan 17 yaş küçük eşinden boşanıyor! 'Düğünü sonra yaparız' demişti...
Yeşilçam'ın ünlü yıldızlarından Banu Alkan, geçtiğimiz aylarda parmağındaki alyansı göstererek sessiz sedasız evlendiğini duyurmuştu. Geçtiğimiz aylarda "Evlendik düğünü sonra yapacağız" diyen Banu Alkan...Devamı için tıklayınız