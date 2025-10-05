Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balya Kadıköy Mahallesi’nde doğayla uyumlu, mahalle kültürünü yaşatan yeni bir sosyal yaşam alanını hizmete sundu.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın, Balya Kadıköy Mesire Alanı’nın açılışına katıldı. Açılışa Akın çiftinin yanı sıra İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Naki Çetin, BBB Genel Sekreter yardımcıları, daire başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.

Balya’nın kalbinde, doğayla iç içe, mahalle kültürüyle uyumlu, vatandaşların keyifle vakit geçirebilecekleri bir sosyal alanı hizmete açtıklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, toplam 6 bin 350 metrekarelik alanda yaşamın her anına dokunan bir rekreasyon alanı oluşturduklarını söyledi.

“AYRIMCILIKTAN HERKES ZARAR GÖRDÜ”

Kadıköy Mesire Alanı’nın ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Bizde ayrımcılık yok. Ayrımcılıktan herkes zarar görür. Bizde ne var? Bizde birlik, beraberlik, çalışkanlık, azim ve kararlılık var. Ve aslan gibi de yürek var. Çünkü bu memleketin evladıyız. Kuvayımilliye’nin başşehrinde 20 ilçemizde tam bir birlik ve beraberlik içerisindeyiz.” dedi.

“BALYALILARA HAYIRLI OLSUN”

Balya’nın kalbinde, doğayla iç içe, mahalle kültürüyle uyumlu, vatandaşların keyifle vakit geçirebilecekleri bir sosyal alanı hizmete açtıklarını söyleyen Akın, “Toplam 6 bin 350 metrekarelik bir alanda kurulan mesire alanının içerisinde yeşil alanlar ve yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, spor sahaları, piknik ve barbekü alanları, dinlenme alanları, çeşmeler ve aydınlatmalarla yaşamın her anına dokunan bir rekreasyon alanı oluşturduk.” şeklinde konuştu.

“ÖZEL GEREKLİNİMLİ BİREYLERİN KULLANIMINA UYGUN”

Balıkesir’in 20 ilçesinde engelsiz bir kent hedefiyle sürdürülen çalışmaların Kadıköy Mesire Alanına da uygulandığı bilgisini veren Akın, “Burada da yürüyüş yollarımızdan piknik masalarımıza, barbekü alanlarımızdan oyun gruplarımıza kadar her detay, özel gereksinimli vatandaşlarımızın kullanımına uygun şekilde planlandı. Burada evlatlarımızın sağlıklı koşullarda oynayabilecekleri oyun grupları, salıncaklar ve güvenli zemin döşemeleri ile konforlu bir çocuk oyun alanı oluşturduk. Sporseverler de bu açık alandaki spor aletlerini kullanabilecek, geniş yürüyüş yollarında rahat hareket edebilecek, gönüllerince spor yapabilecekler.” diye konuştu.

“BUGÜNÜ DEĞİL YARINI DÜŞÜNÜYORUZ”

Balıkesir’i yeşilin başkenti yapmak için Kadıköy Mesire Alanı gibi daha pek çok açılışa imza atacaklarını ifade eden Akın, “Dedelerimizden, atalarımızdan miras kalan bu topraklar, bizlere emanettir. Gelecekte evlatlarımıza teslim edeceğimiz bu emaneti en güzel biçimde bırakmak istiyoruz. Evlatlarımızın soluyacağı havayı, içeceği suyu, yaşayacakları doğayı koruyoruz. Sadece bugünleri değil, yarınları da düşünüyoruz.” “dedi.

BALYA’DA ALTYAPI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Büyükşehir Belediyesinin Balya’da gerçekleştirdiği altyapı çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Akın, yıllarca “görülmez” denilerek ihmal edilmiş altyapıda da çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. BASKİ’nin Balya’da 1 Nisan 2024 tarihi itibarıyla 10 bin 407 metre içme suyu ve 2 bin metre kanalizasyon şebeke hattı yapımını tamamladığını aktaran Akın, “Çiğdem Mahallemizde içme suyu şebeke yenileme işini tamamladık. Mahallemizde yıllardır kronikleşen oldukça eskimiş ve ömrünü tamamlamış içme suyu hatları sebebiyle sürekli arızalardan kaynaklı su kesintileri oluyordu. Yeni şebeke hattı yenileme çalışmaları sayesinde vatandaşlarımızın kesintisiz suya kavuşması için kalıcı çözümler sunduk. Ilıca Mahallemizde de su kesintilerini önlemek, üst kotlara su akışı sağlamak ve su yetersizliği sorununu ortadan kaldırmak için iki ayrı bölgede yeni kaptaj çalışmasını tamamladık. İçme suyu deposuna su aktararak mahalleyi kesintisiz suyla buluşturduk. Semizköy Mahallemizde yeni su kaynağı ve Pompa Terfi Hattı yenileme işini tamamladık. Burada da vatandaşlarımızın yaşadığı su kesintilerine kalıcı çözüm getirmiş olduk. Yarışalan Mahallemizde kaptaj ve içme suyu şebekesini yeniledik. Burada da yine eskimiş, ömrünü tamamlamış olan içme suyu hatları nedeniyle sürekli arızalardan kaynaklı su kesintileri yaşanıyordu. Mahallemizde yeni kaptaj çalışmalarını ve içme suyu şebeke hattını yenileyip kalıcı çözüm sağladık. Çukurcak Mahallemizde kanalizasyon şebeke ve deşarj hattını yenileyip kanalizasyon altyapısını kuvvetlendirdik.” şeklinde konuştu.